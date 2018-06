Migranti | primo sbarco dell' era Salvini Attacchi da Sud | Nato ci difenda

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Migranti - nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia : primo sbarco autorizzato dell’era Salvini : La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 Migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di Migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando ...

Salvini non andrà al primo vertice europeo sui Migranti. Ma dice lo stesso la sua : Alla riunione dei suoi omologhi europei non ci sarà, causa voto di fiducia alle Camere, ma Matteo Salvini coglie l’occasione dell’imminente vertice, dedicato ai problemi dell’immigrazione e alla revisione dell’accordo di Dublino, per lanciare il suo aut-aut a Bruxelles e dintorni. Esordio non in prima persona, il suo, ma il neotitolare del Viminale lascia capire come intenda porsi di fronte alla questione dei ...

Il governo subito all'opera con il primo Cdm. Le priorità a Migranti e lavoro : Le priorità sono i temi del lavoro e dei migranti mentre il nuovo ministro dell'Economia Tria ribadisce la volontà di restare nell'euro -

Migranti - trovato un corpo a Bardonecchia. È il primo sul versante italiano : “Passato di qui col gelo dell’inverno” : Questa mattina, venerdì 25 maggio, nella valle del Frejus, al confine tra Italia e Francia, è stato scoperto il cadavere di un migrante in stato avanzato di decomposizione. Lo hanno ritrovato lungo il torrente, nel sentiero che conduce all’orrido tra la neve e i detriti. Si tratta della prima vittima sul versante italiano dopo la morte di Mathew Blessing e Mamadou: “Probabilmente ha preso una via meno semplice in inverno per evitare i controlli ...

Migranti - dall’Ue il primo via libera a regolamento che riduce attesa per asilo. Relatrice M5s - a favore socialisti (e Pd) : Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i richiedenti asilo e una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti asilo (da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, votato oggi dalla ...

Migranti : intesa Israele-Onu per 16'250 - 6000 in primo anno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...