ilfattoquotidiano

: RT @il_prescelto68: In arrivo domani nave ong con 232 migranti a Reggio Calabria. Il 'razzista' #Salvini ha dato l'ok. Permettetemi però di… - annymarsy : RT @il_prescelto68: In arrivo domani nave ong con 232 migranti a Reggio Calabria. Il 'razzista' #Salvini ha dato l'ok. Permettetemi però di… - fattoquotidiano : Migranti, nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia: primo sbarco autorizzato dell’era Salvini - seneca4949 : RT @il_prescelto68: In arrivo domani nave ong con 232 migranti a Reggio Calabria. Il 'razzista' #Salvini ha dato l'ok. Permettetemi però di… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) LaSea, appartenente alla ong tedesca e con a232, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale dia Reggio Calabria. E’ ilautorizzato diinda quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando anche assistenza ai 100salvati dalla Seefuchs. La guardia costiera di Roma aveva chiesto a Malta, porto più vicino, di intervenire per mettere in sicurezza la Seefuchs, ma i maltesi si sono rifiutati, e cosi da Roma è partito l’ordine di dare assistenza alla. A quel punto, sempre la guardia costiera ha ordinato alla Seadi fare rotta verso l’con il suo carico di, ma il porto è stato assegnato solo ...