Migranti | Malta replica a Salvini | ' Accuse false'

Migranti - Salvini : “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong : “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” : “Il buon Dio ha messo Malta più vicina della Sicilia e non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano Migranti nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in prefettura, a Como, dove ha incontrato due autisti di autobus che hanno subito un’aggressione per la quale sono stati arrestati quattro cittadini stranieri. “Non ...