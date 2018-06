Migranti | Fico si smarca da Salvini | ‘Stato vicino a chi soffre’

Migranti - Fico difende le Ong : “Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato” : Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera in difesa delle Ong che intervengono in mare nel Mediterraneo in soccorso dei Migranti, mostrando una linea diversa rispetto a quella di Matteo Salvini: "Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato, lo Stato deve essere vicino ai più deboli".Continua a leggere

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui Migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di Migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...

Migranti : smantellato traffico albanesi verso Gran Bretagna : ANSAmed, - MADRID, 7 GIU - Smantellata un'organizzazione per delinquere dedita all'immigrazione illegale di albanesi in Inghilterra, che utilizzava la Spagna come base di partenza. In totale sono ...

Migranti : Fico - assassinio Sacko lascia sgomenti - Stato deve essere presente : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ancora oggi, nel 2018, esistono nel nostro Paese realtà di vera e propria schiavitù, luoghi in cui la dignità dei lavoratori non esiste. Parliamo di profondo degrado che uno Stato democratico e civile non può e non deve permettere. In questo contesto, in Calabria, è Stato ucciso Soumayla Sacko. Un assassinio che ci lascia sgomenti e richiama tutti noi alla responsabilità del pensiero e ...

Migranti : Fico - assassinio Sacko lascia sgomenti - Stato deve essere presente : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ancora oggi, nel 2018, esistono nel nostro Paese realtà di vera e propria schiavitù, luoghi in cui la dignità dei lavoratori non esiste. Parliamo di profondo degrado che uno Stato democratico e civile non può e non deve permettere. In questo contesto, in Calabria, è Stato ucciso Soumayla Sacko. Un assassinio che ci lascia sgomenti e richiama tutti noi alla responsabilità del pensiero e ...

Bracciante ucciso - il corteo pacifico dei Migranti : A San Ferdinando si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per l'omicidio di Soumaila Sacko, il maliano 29enne sindacalista Usb ucciso a colpi di fucile. Intanto è accia all'assassino -

Migranti : traffico da Sri Lanka in Ue - 28mila euro per arrivare in Italia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Per arrivare in Italia potevano arrivare a pagare fino a 28mila euro. Poi, con passaporti principalmente belgi, proseguivano il loro viaggio verso i paesi del Nord europa con aerei o, a volte, via terra attraversando il confine Italiano verso la Francia a Ventimiglia o verso la Svizzera a Como. E’ quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra mobile di Palermo che hanno smantellato ...

Migranti : traffico da Sri Lanka in Ue - 28mila euro per arrivare in Italia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) - Per arrivare in Italia potevano arrivare a pagare fino a 28mila euro. Poi, con passaporti principalmente belgi, proseguivano il loro viaggio verso i paesi del Nord europa con aerei o, a volte, via terra attraversando il confine Italiano verso la Francia a Ventimiglia o

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei Migranti. Due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

Al-Nusra - blitz anti-terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - "jihadisti finanziati con traffico Migranti" : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule qaediste: operazione.

Al-Nusra - blitz anti-terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - “jihadisti finanziati con traffico Migranti” : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 13:32:00 GMT)

TERRORISMO - AL NUSRA : BLITZ CON 14 ARRESTI/ Video - supporto a cellule Isis : “finanziate da traffico Migranti” : TERRORISMO, 14 ARRESTI in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jabhat al-NUSRA. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al TERRORISMO di stampo islamico(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:07:00 GMT)