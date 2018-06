Migranti : Fico si smarca da Salvini - ‘Stato vicino a chi soffre’ : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione” ovvero le parole di Matteo Salvini sui Migranti “ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, si smarca dall’alleato Salvini. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore. Oggi a Montecitorio il ...

Migranti - Fico difende le Ong : “Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato” : Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera in difesa delle Ong che intervengono in mare nel Mediterraneo in soccorso dei Migranti, mostrando una linea diversa rispetto a quella di Matteo Salvini: "Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato, lo Stato deve essere vicino ai più deboli".Continua a leggere

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui Migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di Migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...

Migranti : smantellato traffico albanesi verso Gran Bretagna : ANSAmed, - MADRID, 7 GIU - Smantellata un'organizzazione per delinquere dedita all'immigrazione illegale di albanesi in Inghilterra, che utilizzava la Spagna come base di partenza. In totale sono ...

Migranti : Fico - assassinio Sacko lascia sgomenti - Stato deve essere presente : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Ancora oggi, nel 2018, esistono nel nostro Paese realtà di vera e propria schiavitù, luoghi in cui la dignità dei lavoratori non esiste. Parliamo di profondo degrado che uno Stato democratico e civile non può e non deve permettere. In questo contesto, in Calabria, è Stato ucciso Soumayla Sacko. Un assassinio che ci lascia sgomenti e richiama tutti noi alla responsabilità del pensiero e ...

Bracciante ucciso - il corteo pacifico dei Migranti : A San Ferdinando si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per l'omicidio di Soumaila Sacko, il maliano 29enne sindacalista Usb ucciso a colpi di fucile. Intanto è accia all'assassino -

Migranti : traffico da Sri Lanka in Ue - 28mila euro per arrivare in Italia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Per arrivare in Italia potevano arrivare a pagare fino a 28mila euro. Poi, con passaporti principalmente belgi, proseguivano il loro viaggio verso i paesi del Nord europa con aerei o, a volte, via terra attraversando il confine Italiano verso la Francia a Ventimiglia o verso la Svizzera a Como. E’ quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra mobile di Palermo che hanno smantellato ...

Blitz antiterrorismo - 14 arresti : jihadisti finanziati col traffico dei Migranti. Due milioni dall'Italia ad Al-Nusra : Quattordici arresti e bloccato un flusso di denaro che aveva già portato due milioni di euro verso organizzazzioni terroristiche in Siria: un'operazione in più regioni e coordinata dalla Procura ...

Al-Nusra - blitz anti-terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video - "jihadisti finanziati con traffico Migranti" : blitz anti-terrorismo in tutta Italia: Al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule qaediste: operazione.

