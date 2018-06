Migranti | Bonino | “Linguaggio di Salvini? Misto di volgarità e squadrismo offensivo Sue

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 giugno 2018) “Credo che non arriveremo a nessuna riforma di Dublino, tutto continua come prima, più elementi di razzismo e un ministro che certamente non è un fautore di un messaggio di calma e razionalità. Piuttosto di un messaggio sempre sovreccitato, probabilmente è ancora in campagna elettorale, magari la realtà lo calmerà. Strizzare occhio a Usa e Russia? Solo se si è strabici”. Così Emmaa margine della presentazione dell’iniziativa ‘Welcoming Europe: per un’Europa senza muri’ L'articolo: “Linguaggio didi. Sue promesse infattibili e crudeli” proviene da Il Fatto Quotidiano.