Micro Focus International | quotazioni in picchiata

Preme sull'acceleratore Micro Focus International : Grande giornata per Micro Focus International , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Micro Focus International evidenzia un andamento ...

Risultato negativo per Micro Focus International : Si muove verso il basso Micro Focus International , con una flessione dell'1,82%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micro Focus ...

Londra : violenta contrazione per Micro Focus International : Aggressivo avvitamento per Micro Focus International , che tratta in perdita del 2,19% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Micro ...