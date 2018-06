Meteo | nel weekend stop ai temporali | si torna al caldo estivo

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

L’importanza della Meteorologia nelle attività antropiche : geologi - chimici e agronomi insieme per un clima migliore : geologi, meteorologi, chimici e agronomi, insieme per parlare de’ “L’importanza della meteorologia nelle attività antropiche”. Questo il titolo del convegno, organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania, in collaborazione con A.I.S.A.M. (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e meteorologia) e Hearth, che si svolgerà venerdì 8 giugno 2018 dalle ore 8.30 nell’aula consiliare G. Sessa a Fisciano (Salerno). Un importante ...

Meteo - rivoluzione nelle previsioni : pronto nuovo satellite che le renderà più precise : Il satellite Aeolus, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea, entrerà in orbita il 21 agosto mettendo le basi per una vera e propria rivoluzione nelle previsioni Meteorologiche. Grazie ad uno strumento innovativo chiamato Aladin e a un'orbita che gli permette di fare 16 passaggi al giorno sulla terra , promette di rendere le previsioni più precise fino a 7 giorni.Continua a leggere

Rivoluzione nelle previsioni Meteo : pronto satellite che le renderà più precise fino a 7 giorni : Rivoluzione nelle previsioni meteo, che saranno più precise fino a 7 giorni, grazie ai dati raccolti dal satellite Aeolus, dell‘Agenzia Spaziale Europea, e dallo strumento laser che permetterà di studiare venti, nubi e atmosfera inviando a Terra dati ogni tre ore. Il satellite Aeolus ha completato la fase di test nella struttura della Airbus, a metà giugno lascerà Tolosa per raggiungere la Spagna e da lì raggiungerà la base europea di ...

Meteo : in Lombardia perdura instabilità ma nel weekend torna sole : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - Oggi, e per buona parte della settimana, condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, a interessare prevalentemente i settori alpini e prealpini fino a mercoledì, quindi in estensione anche alla pianura nei giorni successi

Maltempo - allerta gialla nel Nord Italia/ Previsioni Meteo : forti temporali in arrivo fino a martedì : Maltempo, allerta gialla nel Nord Italia. Previsioni meteo: forti temporali in arrivo fino a martedì. L'allarme riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:26:00 GMT)

Meteo : in Lombardia perdura instabilità - ma nel weekend torna il sole : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – perdurano le condizioni di tempo instabile sulla Lombardia, in concomitanza con l’avvicinamento di un minimo depressionario dai quadranti occidentali che determinerà precipitazioni diffuse, più intense e a carattere temporalesco tra la serata odierna e la notte di domani. Venerdì condizioni debolmente variabili specie sui rilievi, mentre sui settori pianeggianti le condizioni andranno via, via a ...

Allerta Meteo Veneto : temporali nel bellunese : Sulla base delle condizioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticita’ idrogeologica, valevole fino alle ore 8 di lunedi’ 28 maggio, sul bacino Alto Piave, in provincia di Belluno. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, si legge nell’avviso emesso, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo ...

Meteo Sardegna - arriva il caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...