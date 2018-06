Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS

Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti : Il roll out delle ultime novità per le applicazioni Messaggi Android e Google Foto si sta allargando ad un maggio numero di utenti. Nello specifico, si tratta delle Smart Replies per l'app di Messaggistica e dei Like a Foto e video negli album condivisi per Google Foto, scopriamole insieme. L'articolo Le novità di Messaggi Android e Google Foto sono in roll out per più utenti proviene da TuttoAndroid.

Un bug di Google App mostra il testo di Messaggi privati recenti su smartphone Android : Un bug di Google App mostra il testo dei messaggi privati recenti qualora l'utente inserisca uno specifico indirizzo web non valido. Alcuni utenti hanno evidenziato questo piccolo bug provando a cercare "the1975..com" e venendo portati ad un riassunto delle proprie conversazioni recenti. Google non ha rilasciato commenti ufficiali, ma risolverà verosimilmente il bug all'instante. L'articolo Un bug di Google App mostra il testo di messaggi ...

L’app per i Messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA : Sembra che Google stia cercando semplificare ulteriormente la procedura per la sicurezza a due fattori di autenticazione, aggiungendo una nuova funzionalità all'app messaggi di Android che permette di copiare direttamente il codice contenuto nelle notifiche dei messaggi 2FA con un solo tocco. L'articolo L’app per i messaggi di Android aggiunge le scorciatoie per copiare il codice 2FA proviene da TuttoAndroid.

Verso Messaggi Android 3.2 : tre novità per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Ci sono alcune novità estremamente interessanti che oggi 8 maggio dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per quanto riguarda Messaggi Android. AttraVerso le anticipazioni trapelate con il teardown dell'APK, infatti, è possibile risalire ad alcune caratteristiche riguardanti l'aggiornamento dell'app alla versione 3.2, a testimonianza del fatto che Google sta facendo tutto il possibile per continuare a rendere attraente il servizio ...

Messaggi Android 3.2 tra uso dal web - modalità dark e anteprima dei link : Messaggi Android si aggiorna alla versione 3.2: ecco le novità contenute nell'APK, dal client web al tema dark, passando per anteprima dei link e molto altro. L'articolo Messaggi Android 3.2 tra uso dal web, modalità dark e anteprima dei link proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : attenzione al Messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

Copia Incolla Il Messaggio Che Blocca I Telefoni Android : WhatsApp e Messenger: arriva un nuovo Messaggio che Blocca lo smartphone. Se ricevi questo Messaggio su WhatsApp o Facebook Messenger, il tuo smartphone Android si bloccherà! Ecco il nuovo Messaggio WhatsApp che Blocca i Telefoni Android Ci risiamo: WhatsApp e Facebook Messenger sono vittime di un nuovo Messaggio in grado di mandare in blocco gli smartphone. Questa volta però le […]

Google saluta Allo e passa a 'Chat' : ecco come scambieremo Messaggi su Android : Big G 'parcheggia' Allo, l'app di messaggistica intelligente con l'assistente virtuale per far convergere sul sistema Rcs (Rich Communications Service) che...

Un servizio di Messaggistica per Android. Google ci riprova : Si chiama Rich Communication Services , Rcs, , il nuovo standard sviluppato dalla Gsm Association che Google sta promuovendo tra gli operatori di tutto il mondo in quella che sembra la sfida ...

Google saluta Allo per dedicarsi a Chat - una estensione di Messaggi Android : Google annuncia di aver sospeso lo sviluppo di Google Allo per dedicarsi a Chat, un servizio realizzato con gli operatori che sarà integrato in Messaggi Android. L'articolo Google saluta Allo per dedicarsi a Chat, una estensione di Messaggi Android proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna un sacco di app : novità per Opinion Rewards - Messaggi Android - Foto e altre : Google ci è andata giù pesante questa settimane perché ha rilasciato aggiornamenti per molte sue applicazioni e cioè per Google Fogli, Google Foto, Google Lens, Google Opinion Rewards, Google Play Film e Messaggi Android. L'articolo Google aggiorna un sacco di app: novità per Opinion Rewards, Messaggi Android, Foto e altre proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta per Android : Messaggi vocali semplificati : L’ultima versione Beta di WhatsApp per Android semplifica la registrazione audio dei messaggi vocali, che non obbliga più l’utente a tenere premuto sull’icona del microfono.Facebook sta aggiornando costantemente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ovvero WhatsApp, introducendo sempre qualche piccola o grande novità.Questa volta nella versione Beta di WhatsApp destinata al sistema operativo ...