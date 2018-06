Mercati | Piazza Affari in rosso | fiammata dello spread

Conte non dà i numeri e innervosisce i Mercati. Piazza Affari perde l'1% : Il discorso al senato del premier incaricato Giuseppe Conte , come scrive l'agenzia finanziaria Bloomberg, "ha innervosito i mercati", perché ha affermato che il suo governo promuoverà misure populiste che vanno dal reddito di cittadinanza per i poveri e i senza lavoro ai tagli fiscali, promettendo "un nuovo vento di cambiamento basato su un programma di espansione fiscale". Ciò "allo scopo di avere una Europa più forte e giusta".La Borsa ...

Mercati - lo spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

Mercati - lo spread in calo a 231 punti Piazza Affari parte in rialzo : Avvio in netto rialzo per Piazza Affari, all'indomani dell'accordo raggiunto dalle forze politiche M5S e Lega e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del governo guidato ...

Spread giù - vola Piazza Affari Conte rassicura i Mercati Banche e finanziari in rialzo : La Borsa di Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib a +2,22% a quota 22.265 punti nel giorno in cui 'nasce' il governo Lega-M5s con il giuramento al Quirinale di premier e ministri. In linea l'All Share con un +2,35% . Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su Affaritaliani.it

Mercati ottimisti : spread in forte calo e Piazza Affari è in recupero : Fari puntati anche sulla Casa Bianca: Trump si appresterebbe ad annunciare nelle prossime ore i dazi su acciaio e alluminio anche per l'Unione Europea -

Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui Mercati Ue e Usa : Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept "green" che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all'economia ...

Mercati : lo spread torna sopra 300. Piazza Affari -3% : Questo l'andamento dello spread in tempo reale: Ore 10:33 - Piazza Affari sta perdendo il 3,42%. Lo spread è a 301,90.Ore 10:20 - Lo spread è letteralmente schizzato in un lasso di tempo brevissimo, arrivando a quota 288,70 punti. Mai così in alto dal giugno 2013.Ore 10:10 - spread a quota 241,40.Lo spread è in salita anche all'inizio della giornate di oggi. Alle 9:23 è a quota 238,60. In apertura ha toccato quota 260.Lo spread torna sopra ...

Caos politico in Italia - Mercati in fibrillazione. Forti oscillazioni su euro - spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 12:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...

Governo - Carlo Cottarelli piace ai Mercati. Spread in calo a quota 190 - bene l’euro Piazza Affari in rialzo. Volano le banche : Saltato il Governo Lega-M5s, l’Italia resta osservata speciale. Lo Spread tra Btp e Bund apre a quota 190,3 punti base contro i 204 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,34%. In netto rialzo le quotazioni dell’euro alle prime battute della mattinata, che passa di mano a a 1,1719 dollari (1,1661 venerdì sera a New York). Sullo yen la moneta unica è a 128,2. Fari puntati su Piazza Affari, ...

Alte tensione sui Mercati : lo spread sfonda quota 200 - Piazza Affari giù : Resta sempre da superare lo scoglio Savona al ministero dell'Economia, l'economista euroscettico fortemente voluto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Si appiattisce la curva dei rendimenti dei titoli ...