Mentre al G7 in Canada si litiga | c' è un G2 in Cina che si consolida e incide sul futuro

(Di venerdì 8 giugno 2018) Se volete capire dove va il mondo, al di là delle dispute doganali e sanzionatorie, non è a Le Malbaie, in, che dovete guardare, ma più a oriente, a Qingdao, in. Perché è nel cuore commerciale del Dragone cinese che si progetta il, piaccia o no.insi apre un G7 dimezzato, nel senso che il presidente Usa Donald Trump lo lascerà con un giorno di anticipo per preparare il vertice con Kim Jong-un, e i riflettori mediatici italiani saranno puntati sulla prima volta all'estero del neo premier Giuseppe Conte, insbarca Vladimir Putin.Il presidente della Federazione Russa prima incontra a Pechino il suo omologo cinese, e amico personale, XI Jinping, e poi, i due statisti, si sposteranno a Shanghai per partecipare al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Un appuntamento, quest'ultimo, che ha acquistato ...