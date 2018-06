Memories of Mars | Recensione | Trailer e Gameplay

Memories of Mars : disponibile il trailer di lancio e nuove immagini : Memories of Mars, il nuovo videogioco in stile survival di 505 Games e Limbic Entertainment, è disponibile da oggi su Steam in accesso anticipato con uno sconto del 10% rispetto al prezzo pieno di €29,99In occasione del lancio sono stati rilasciati un nuovo trailer e una nuova serie di immagini che mostrano l'inospitale e desolato panorama marziano nel quale vi risveglierete come cloni e dove dovrete cercare di sopravvivere.Caratterizzato ...

Memories of Mars : svelata la meccanica delle "Stagioni" e annunciato l'inizio della closed beta : 505 Games e Limbic Entertainment svelano nuovi particolari sull'ostile universo del Pianeta Rosso alla vigilia della partenza dell'esclusiva closed beta - che si terrà questo weekend - di Memories of Mars (avete già letto la nostra anteprima?), il nuovo titolo open world del genere survival sandbox online, creato dagli acclamati sviluppatori della saga di Might & Magic edita da Ubisoft e di Tropico 6, pubblicato da Kalypso. Nell'esclusivo ...