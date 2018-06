Memorie Mundial E Bearzot disse | Per Darwin e Freud ci sono sempre!

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018) Niente azzurri al mondiale in Russia. È la seconda volta dopo sessant'anni. La prima nel 1958 in Svezia, quando trionfò la Seleçao di Mané Garrincha e Pelé, di Gilmar e Nilton Santos. L'assenza si sta già facendo sentire. Mancano le bandiere tricolori sui balconi, il giocare al ct, sport nostrano per eccellenza, con la formazione, sicura e imbattibile, da mandare in campo, il sognare la quinta coppa... In compenso, nei Bar Sport è tornata la discussione politica, molto, ma molto, ma molto più accesa di quella calcistica.Mondiale. E ritorno, in un sentimentale viaggio a ritroso, al 1982, alla mia prima volta in una Coppa del Mondo, inviato di "Tuttosport", grazie alla decisione del mio direttore Piercesare Baretti, che non ebbe nessuna remora a mandarmi in Spagna con i Caminiti e i Bernardini, due fantasisti autentici, e gli altri ...