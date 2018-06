Marte non smette mai di regalarci sorprese | trovate molecole organiche | tracce di vita?

Roland Garros – Marterer non parte sconfitto : “ho già dimostrato le mie doti. Posso fare male a Nadal” : Maximilian Marterer affronterà Rafa Nadal negli ottavi del Roland Garros: il giovane tennista tedesco però non accetta di partire già sconfitto Affrontare Rafa Nadal non è mai qualcosa di semplice per qualsiasi tennista, particolarmente su terra rossa, particolarmente sulla terra rossa del Roland Garros sulla quale ha alzato per 10 trofei. Maximilian Marterer, giovane tennista tedesco, avrà la ‘fortuna’ di trovarsi di fronte il ...

Riforma Pensioni/ Fornero a DiMartedì : “Salvini non riuscirà ad abolire la mia riforma” (ultime notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. La richiesta della Commissione Ue all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

Martena al telefono dal carcere : 'Pupillo non usare droga - una porcheria' : BRINDISI - 'Lo sai che sei il mio pupillo, ma stai lontano da quella porcheria , la droga, , la devi buttare perché rovina le persone, ricordatelo compare'. Il consiglio è di Raffaele Martena, 32 anni ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella sceglie Martedì - Mariano Catanzaro non torna (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella registrerà la sua scelta martedi (ed è già stata in villa). Mariano Catanzaro invece non torna...(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:05:00 GMT)

"Non mi candido alle primarie. Di Maio deve consentire di riscrivere le regole del gioco". Renzi ospite a Di Martedì : "Io non correrò alle primarie che decideranno il prossimo leader del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì, intervistato da Giovanni Floris. "Secondo me il candidato naturale è Gentiloni", ha aggiunto rispondendo a Floris che gli domanda chi sarà secondo lui il candidato premier del Pd. "C'è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese, sono i 5Stelle e il centrodestra". "Io Salvini l'ho visto, siamo ...

Quirinale - non si vota prima del 22 luglio. Martedì 9 maggio il nuovo premier : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto male i conti perché la Costituzione prevede 45 giorni come termine minimo per sciogliere le Camere ma considerati gli italiani all'estero il Viminale ne ...

Rassegna stampa : i giornali salernitani in edicola Martedì 1° maggio - Salernonotizie.it : In galera i trafficanti non solo i pusher , di Antonio Manzo, Di spalla: Sport. Salernitana. A Perugia caccia al colpo salvezza Polvere di Stelle. A Perugia caccia al colpo salvezza , di Enzo ...

Grande Fratello - la seconda puntata non andrà in onda Martedì prossimo : Subito un cambio di palinsesto per il Grande Fratello . Il reality di Mediaset condotto da Barbara D'Urso martedì 24 aprile non andrà in onda. La seconda puntata verrà anticipata a lunedì 23 perché ...

Barbara d’Urso Martedì non va in onda : Grande Fratello si sposta : GF 15 cambia giorno: ecco perchè il reality della d’Urso passa al Lunedì martedì scorso è iniziata ufficialmente la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta dalla giunonica conduttrice Barbara d’Urso. E gli ascolti sono stati decisamente buoni. Difatti il reality ha ottenuto oltre il 22% di share. Per questa ragione la d’Urso ieri a Pomeriggio Cinque si è sperticata nel ringraziare i tantissimi telespettatori, che ...

Gentiloni alle camere Martedì : 'attacco non partito da basi italiane' : Allarmati i commenti di tutte le forze politiche. Dal segretario della Lega Salvini: 'pazzesco, fermatevi', ma Berlusconi: 'in queste situazioni e' meglio non pensare e non dire nulla'. Dalla sinistra ...