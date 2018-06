meteoweb.eu

: Maroni lancia il forum dei millennial - Sicinform : Maroni lancia il forum dei millennial - Le_Valentinois7 : New post: 'Giovani: Maroni lancia il forum dei millennial, diventerà come Davos ' - _robertodotti : RT @_DAGOSPIA_: MARONI LANCIA L’ALLARME SULLA CONCENTRAZIONE DI POLTRONE SOTTO LE TERGA DI SALVINI -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Milano, 8 giu.(AdnKronos) – Undedicato ai. Il futuro di Roberto, ex governatore della Lombardia riparte da qui: creare un appuntamento internazionale dove si affrontino i temi, le esigenze e le sfide di chi dovrà governare il mondo da qui al 2030. ”Questa generazione -dice all’Adnkronos- ha caratteristiche molto diverse dalle altre, una di queste è la velocità con cui cambia l’approccio alla realtà circostante”. Il mondo del lavoro ad esempio. ”abbiamo verificato -spiega- che spesso le imprese non riescono a trattenerli. E la fuga di cervelli dipende anche da questa distanza tra loro e chi, come le istituzioni, offre posti fissi e stipendi decenti”. Non che questi non debbano esistere ovviamente, ma ”se parli con loro, i, ti spiegano che queste non sono le loro richieste. Le loro priorità sono la ...