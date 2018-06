Marina | Mattarella | combatte terrorismo | pirateria e traffico esseri umani

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Roma, 8 (AdnKronos) – “Laha portato con onore la sua bandiera per il mondo nella lotta contro il, contro la, contro i trafficanti di”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale, in occasione della Festa dellamilitare, il capo di stato maggiore, Valter Girardelli, accompagnato da una rappresentanza della Forza Armata. “Naturalmente -ha proseguito il Capo dello Stato- tutto questo comporta l’ampliamento di competenze e di responsabilità; comporta la richiesta di professionisti sempre più preparati e consapevoli. Ma di questo carattere laè sempre stata ben fornita, così come è sempre stata pronta all’innovazione e agli aggiornamenti offerti dalla scienza e dalla tecnologia. Le nostre navi e i nostrii sono un patrimonio per il nostro Paese; ...