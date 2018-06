Maria De Filippi | i guadagni milionari della Fascino | nel 2017 dividendo di due milioni

Maria De Filippi d'oro - i guadagni milionari della sua società Fascino : quanto ha incassato nel 2017 : FUNWEEK.IT - È tempo di soddisfazioni per Maria De Filippi che porta a casa un bel gruzzoletto con la Fascino, la società di produzione che gestisce al 50% con Mediaset. Conti alla mano, la moglie di ...

Maria De Filippi quanto guadagna : facciamo i conti in tasca alla conduttrice e alla Fascino : Maria De Filippi quanto guadagna? Questa domanda ricorre sempre più spesso. Vedendola in tv il pomeriggio dal lunedì al venerdì e il sabato in prima serata, quantomeno da gennaio a giugno, molti telespettatori o semplici curiosi si continuano a chiedere quanto possa percepire la popolare conduttrice. C’è chi pensa a cifre astronomiche e chi, invece, non saprebbe A farle i conti in tasca è stato il giornale Italia Oggi. Come? Grazie, in ...

Sapete perché lascia Uomini e donne? Il bruttissimo sospetto su Giorgio - il cavaliere di Maria De Filippi : La prossima stagione di Uomini e donne over potrebbe subire uno stravolgimento storico dopo l'indiscrezione di Giorgio Manetti pronto a lasciare il trono del programma di Maria De Filippi . Sul tema è ...

Slitta la messa in onda di Tutto può succedere 3 : colpa di Amici 17 e di Maria De Filippi o di RaiPlay? : Brutto colpo per i fan di Tutto può succedere 3 che non vedranno i nuovi episodi a partire da lunedì 11 giugno. A quanto pare la messa in onda della serie di Rai1 è cambiata proprio per via dell'arrivo di Maria De Filippi e della finale di Amici 17 in prima serata proprio lunedì sera. In effetti non si tratta di una notizia del Tutto cattiva visto che i fedelissimi hanno avuto modo di dedicarsi alla visione completa della serie che lo scorso ...

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi tra Einar e Irama : le parole di Rudy Zerbi prima della finale : Il vincitore di Amici di Maria De Filippi per Rudy Zerbi potrebbe essere un cantante tra Einar Ortiz ed Irama. Sono queste le parole del docente di canto a pochi giorni dall'ultima puntata del programma TV che si appresta ad incoronare il nuovo vincitore dell'edizione. "Irama da sempre ha quel potere speciale di trasmettere emozione ad ogni parola, è un cammino costante il suo, non ha mai avuto cedimenti e sono felice che sia in finale", dice ...

“Sul trono!”. UeD - arrivano le due chiacchierate vip. E Maria De Filippi già gongola : sarà un’edizione incredibile. Ecco cosa ci aspetta : Attenzione attenzione, Uomini e Donne si prepara a una vera e propria rivoluzione e Maria De Filippi già gongola. I nomi usciti e dati come probabilissimi per la prossima stagione del programma fanno tremare i polsi per un trono a tinte fortissime. Un indizio? Parliamo di due donne molte conosciute, amate e discusse del mondo delle spettacolo. Due che in questi mesi hanno fatto versare fiumi d’inchiostro. Pronti per la bomba? Parliamo di Aida ...

Maria De Filippi - colpo grosso per U&D : Aida Nizar e Loredana Lecciso sul trono : Dal prossimo settembre, potremmo assistere a una inaspettata rivoluzione a Uomini e Donne : due delle poltrone del trono classico potrebbero infatti essere occupate da Aida Nizar e Loredana Lecciso . ...

Maria De Filippi : quanto ha guadagnato nel 2017 con la Fascino p.g.t : Fascino p.g.t, società di produzione di Maria De Filippi e Mediaset: nel 2017 ricavi per 61,7 milioni di euro quanto guadagna Maria De Filippi in un anno? Giovedì 7 giugno 2018 a svelare tutti i numeri relativi alla Fascino p.g.t e alla conduttrice di Canale5 ci pensa Claudio Plazzotta. Sulle pagine di Italia Oggi, il […] L'articolo Maria De Filippi: quanto ha guadagnato nel 2017 con la Fascino p.g.t proviene da Gossip e Tv.

Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne?/ Maria De Filippi e la mossa necessaria… : Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste di Uomini e Donne? Maria De Filippi le vorrebbe sul trono per contrastare i palinsesti della rete ammiraglia Rai. (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:21:00 GMT)

Il vincitore di Amici di Maria De Filippi tra Irama - Carmen ed Einar per Carlo Di Francesco e Garrison : Il vincitore di Amici di Maria De Filippi per Carlo Di Francesco dovrebbe essere Carmen ma il docente di canto crede che a trionfare sarà Irama. Carlo Di Francesco non ha mai fatto mistero delle sue preferenze, al pari degli altri docenti di Amici di Maria De Filippi. Particolarmente spiccata era quella di Rudy Zerbi nei confronti di Biondo, più volte criticato per le sue scarse doti canore. Il trapper è stato però eliminato nelle scorse ...

Trapani - Carmen Ferreri in finale ad Amici di Maria De Filippi : La giovane cantante trapanese Carmen Ferreri con la canzone 'La complicità' ha conquistato la finale della trasmissione 'Amici', condotta su Canale 5 da Maria De Filippi. La diciottenne cantante ...

Amici di Maria De Filippi - la tragica razione di Emma eliminata : 'Ho una brutta sensazione...' : Ad Amici di Maria De Filippi , il verdetto della semifinale è stato netto e un po' a sorpresa: fuori dal talent ci vola Emma . E la cantante, dopo il verdetto, non è riuscita a trattenere le lacrime, ...

“E anche Alberto Angela se ne va”. Soffiata clamorosa : la fine di un’era. Perché non lo vedremo più dove lo seguiamo da quasi 20 anni : tutta ‘colpa’ di Maria De Filippi… : È uno dei volti più apprezzati della tv e anche, recentemente si è scoperto, un sex symbol amatissimo dal pubblico femminile di ogni età. Insomma, Alberto Angela, oltre ad essere bravissimo nel suo lavoro, è anche un pezzo pregiato per i numeri che riesce a fare in termini di ascolti. La notizia del suo addio a Rai3, infatti, sta circolando da un po’, portandosi dietro la scia di un vero e proprio terremoto. Tutti hanno paura di ...

Maria De Filippi - ad Amici la battutina in diretta su Alessia Marcuzzi : 'A Mediaset...' : Una stilettata che fa male. Maria De Filippi , durante la semifinale di Amici , non ha risparmiato una battutina indigesta per Alessia Marcuzzi , conduttrice dell' Isola dei famosi travolta dallo ...