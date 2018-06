ideegreen

(Di venerdì 8 giugno 2018), unquasi a rischio secondo la IUCN, e già dal 2008 perché da un rapporto stilato in quel anno il numero degli esemplari di questo felino è in continuo declino. Le cause? Le foreste, che sono l’habitat naturale e necessario per questo animale, stanno scomparendo. (altro…)diIdee Green.