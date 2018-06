Marco Minniti | ' Immigrati | Matteo Salvini ci consegna a chi vuole lasciarli in Italia'

Marco Minniti : "I flussi non si possono cancellare - non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo" : "L'Italia ha sempre coltivato il dialogo tra Est e Ovest, ma non è mai stata un Paese dell'Est al confine con l'Ovest. Non possiamo diventare un'Ungheria al centro del Mediterraneo". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui chiede al nuovo titolare del Viminale, Matteo Salvini, di non distruggere l'attuale modello anti-terrorismo e anti-sbarchi.Ecco come Minniti guarda al ...