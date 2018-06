Marco Liorni | addio a La Vita in Diretta Video | Francesca Fialdini lo fa piangere | i

La Vita in Diretta - il saluto commosso di Marco Liorni dopo 7 anni : Felice di esserci stato : Per dire addio a La Vita in Diretta Marco Liorni fa una cosa che non ha mai fatto: si prende un po' di tempo per sé. Gli ultimi minuti dell'ultima puntata stagionale del contenitore di Rai 1 sono tutti per lui: gli si concede di ripercorrere i 7 anni trascorsi alla guida del talk feriale dell'ammiraglia Rai, una guida ereditata da Lamberto Sposini, cui manda un abbraccio speciale. --Diciamo che il testimone lo raccolse di fatto da una ...

Marco Liorni lascia La vita in diretta : “Il mio vuole essere un arrivederci” : La vita in diretta, Marco Liorni: “Un abbraccio a Lamberto Sposini” È appena terminata su Rai Uno l’edizione canonica de La vita in diretta e, con essa, il pubblico a casa ha dovuto assistere all’addio dell’amatissimo conduttore Marco Liorni, dopo ben 7 anni nelle vesti di padrone di casa, che si è concesso un’ultima intervista al collega Amadeus. La decisione della Rai di non riconfermarlo alla conduzione ...

Marco Liorni - ADDIO A LA VITA IN DIRETTA/ Video - Francesca Fialdini lo fa piangere : “Grazie di tutto” : Oggi dovrebbe essere l'ultima puntata di MARCO LIORNI a La VITA in DIRETTA. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:28:00 GMT)

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Marco LIORNI/ Ultima puntata de La Vita in Diretta : annuncia il suo addio? La speranza dei fan : Oggi dovrebbe essere l'Ultima puntata di MARCO LIORNI a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 16:03:00 GMT)

Marco Liorni/ Ultima puntata de La Vita in Diretta e grandi saluti : annuncerà il suo nuovo programma? : Oggi dovrebbe essere l'Ultima puntata di Marco Liorni a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Italia Si il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai1 (Anteprima Blogo) : Nasce il programma che potrebbe essere il nuovo impegno su Rai1 di Marco Liorni. Dopo un periodo lungo e a tratti travagliato fatto di profonde riflessioni, l'attuale conduttore di Vita in diretta sta valutando di rimanere in forza presso la televisione pubblica e lo potrebbe fare, almeno per quel che riguarda RaiUno, con un programma scritto di suo pugno.Marco Liorni potrebbe essere il padrone di casa di un nuovo appuntamento nel sabato ...

Marco Liorni non si dimette : cosa farà dopo La vita in diretta : Marco Liorni e la presunta lettera di dimissioni: la verità Da quando in qua un professionista con un contratto in scadenza dovrebbe addirittura star per firmare una lettera di dimissioni? E’ il caso di Marco Liorni: nelle ultime ore sul web si sta parlando di una presunta lettera di dimissioni che il conduttore de La vita in diretta starebbe per firmare dietro pressioni del suo agente Lucio Presta. Stando alle fonti attendibili de ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini a Marco Liorni (che sta per lasciare il programma) : “Ti trasformerei in principe azzurro” : L’attuale edizione de La vita in diretta non è stata proprio un successo, anzi: gli ascolti sono stati inferiori alla concorrenza per tutta la stagione e anche editorialmente, il programma non ha brillato per calore e originalità. E chi ne paga le conseguenze? Marco Liorni. Il “conduttore buono”, volto del contenitore pomeridiano per sei stagioni, era ormai uno di casa per tante signore. Piace così tanto che lo scorso anno quando ha ...

Marco Liorni via da La Vita in Diretta/ Francesca Fialdini : “Sei stato un principe azzurro con me” : Marco Liorni via da La Vita in Diretta, Francesca Fialdini lo ringrazia: “Sei stato un principe azzurro con me”. E il conduttore si imbarazza in studio. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:21:00 GMT)

Francesca Fialdini su Marco Liorni : “Ha scelto altri percorsi” : La Vita in Diretta 2018/2018 senza Marco Liorni? Ebbene si, il conduttore non sarà al fianco di Francesca Fialdini nella prossima stagione Marco Liorni non condurrà la prossima edizione de La Vita in Diretta. Un’ulteriore conferma arriva anche da Francesca Fialdini che sui social ha risposto alla domanda di uno dei suoi follower di Instagram. Francesca Fialdini: “Marco ha scelto altri percorsi” L’indiscrezione era già ...

Marco Liorni via da La Vita in Diretta/ Francesca Fialdini si difende : “Nessuno lo ha mandato via” : Marco Liorni via da La Vita in Diretta, Francesca Fialdini si difende: “Nessuno lo ha mandato via”. Qualcuno ha insinuato che la scelta fosse motivata da tensioni con la collega(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 18:54:00 GMT)

Francesca Fialdini rivelazioni su Marco Liorni non è stato cacciato : E’ già da qualche tempo che gira voce che Marco Liorni non sarà più al timone de” La Vita in diretta” a partire dalla prossima stagione televisiva. In tantissimi si sono chiesti se Marco Liorni è stato effettivamente cacciato da “La vita in diretta” dopo anni di tv accanto prima a Cristina Parodi e poi a Francesca Fialdini ed è proprio la collega a svelare qualche dettaglio in più sulle ultime manovre in Rai. Ad uno dei tanti utenti che ...

Marco Liorni lascia La Vita in Diretta. Francesca Fialdini : 'Nessuno lo manda via...' : La notizia che Marco Liorni non sarà più al timone de La Vita in diretta a partire dalla prossima stagione televisiva Rai ha sconvolto gli aficionados del programma pomeridiano. In un primo momento si ...