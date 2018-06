Marco Cecchinato | sconfitto in semifinale al Roland Garros da Thiem Ultime notizie

Diretta/ Cecchinato Thiem - video highlights Roland Garros 2018 (risultato finale 0-3) : rimpianti per Marco? : Diretta Cecchinato Thiem, video highlights: Marco perde in semifinale del Roland Garros 2018 con il risultato finale di 0-3. Dopo due tie break combattuti crolla nel terzo set(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:53:00 GMT)

Roland Garros 2018 : il sogno di Marco Cecchinato è finito - ma da domani riparte una nuova vita tennistica : Il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros è finito. A svegliarlo è stato l’austriaco Dominic Thiem, che ha vinto la semifinale del torneo parigino in tre set, 7-5 7-6(10) 6-1, ponendo fine alla corsa del giocatore italiano, che se l’è giocata più di quanto non dica il punteggio, calando inevitabilmente, di testa prima che di gambe, dopo il tie-break del secondo set. La sconfitta non deve assolutamente rovinare o cambiare la ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Ho giocato alla pari con Thiem. Devo lavorare tanto per essere un top ten” : Marco Cecchinato si è dovuto arrendere contro Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il tennista palermitano, dopo le imprese confezionate contro Goffin e Djokovic, ha dovuto alzare bandiera bianca contro l’austriaco fermandosi così a un passo dall’atto conclusivo sulla terra rossa di parigi. Il 25enne ha lottato nei primi due set, ha avuto anche delle chance per conquistare la seconda frazione di gioco ma purtroppo ...

VIDEO Marco Cecchinato - il sogno si ferma contro Thiem. Gli highlights della semifinale al Roland Garros : Marco Cecchinato non è riuscito a compiere una nuova impresa al Roland Garros 2018 e termina la propria corsa in semifinale, sconfitto dall’austriaco Dominik Thiem in tre set. Dopo aver lottato come un leone nelle prime due frazioni, il tennista siciliano è crollato nel terzo anche a causa della frustrazione per aver perso il tie-break del secondo parziale. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Cecchinato-Thiem, semifinale del Roland ...

Come cambia la vita di Marco Cecchinato? Il nuovo ranking ATP e quanti soldi ha guadagnato al Roland Garros : l’Italia ha un top player : Marco Cecchinato non è riuscito a realizzare l’impresa ed è stato sconfitto da Dominik Thiem nella semifinale del Roland Garros 2018. Il sogno italiano si è fermato sul più bello ma il tennista palermitano è entrato in una nuova dimensione: per una settimana, grazie ai colpacci confezionati contro David Goffin e Novak Djokovic, è stato lo sportivo italiano più chiacchierato e ricercato. Il siciliano ha disputato un torneo meraviglioso ...

Roland Garros 2018 : Dominic Thiem infrange il sogno di Marco Cecchinato. L’azzurro lotta per due set - poi si arrende all’austriaco : Finisce la favola al Roland Garros di uno straordinario Marco Cecchinato. Il siciliano si è arreso in tre set all’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-5 7-6 6-1 dopo due ore e venti minuti di gioco. Thiem conquista la sua prima finale Slam della carriera, ma Cecchinato esce a testa altissima dal Philippe Chatrier e con molti rimpianti per aver perso il tiebreak del secondo che avrebbe potuto cambiare la partita. Inizio di partita ...

La storia del tennista che ha eliminato Goffin e Djokovic al Roland Garros, il primo italiano a raggiungere la semifinale in 40 anni

Le cose da sapere sul tennista italiano che ha eliminato Novak Djokovic al Roland Garros e che alle 13 giocherà la semifinale contro l'austriaco Dominic Thiem