Marcelo | “per Neymar porte aperte eCR7 non è proprietario del Real”

(Di venerdì 8 giugno 2018) L’affaire Cristiano Ronaldo tiene banco anche nel ritiro del Brasile, in conferenza stampa, attuale compagno di squadra di CR7 al Real Madrid parla delle voci secondo cui il portoghese, in attesa di chiarire il suo futuro o meno coi ‘blancos’, avrebbe messo il ‘veto’ sull’approdo a Madrid di: “Cristiano non è ildel Real. Se il presidente vorrà prendere qualcuno, lo farà. Non capisco perché se c’è Ronaldo non può arrivare? Tutto lo spogliatoio vuole che Cristiano rimanga, e perlesono sempre”. “Il club punta sempre a prendere i giocatori migliori, un giornoarriverà a Madrid -prosegue il laterale brasiliano-. Per quanto riguarda Ronaldo credo che al momento sia il migliore al mondo, ma sono certo chearriverà allo stesso livello”. (AdnKronos) L'articolo ...