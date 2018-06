Ricerca : Mappato il più antico genoma della peste : Un gruppo internazionale di Ricercatori guidati dal Max Planck Institute for the Science of Human History ha studiato due genomi Y. pestis risalenti ad almeno 3.800 anni fa, che suggeriscono un’origine nell’Età del bronzo per la peste bubbonica. I Ricercatori hanno identificato il ceppo recuperato da una doppia sepoltura nella regione di Samara in Russia: i due scheletri avevano lo stesso ceppo del batterio al momento della ...