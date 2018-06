Maltempo | violenti temporali nella notte | bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Maltempo - super caldo e violenti temporali : bombe d’acqua - grandine e tornado - sull’Italia è estate solo a metà [FOTO e VIDEO] : 1/35 ...

Maltempo - violenti temporali tra Umbria e Marche : bomba d’acqua a Caldarola - fulmine colpisce uomo : I vigili del fuoco hanno soccorso nel tardo pomeriggio di oggi un uomo di 63 anni, colpito da un fulmine in frazione Rucce di Fabriano (Ancona), dove sta infuriando un violento temporale. Il 63enne e’ stato raggiunto dai soccorritori su una cresta al confine tra Marche e Umbria: sul posto anche un’eliambulanza che lo ha prelevato e trasportato all’ospedale di Fabriano. E’ stato sempre vigile e collaborativo ed e’ in ...

Allerta Meteo - forte Maltempo fino a Mercoledì : violenti temporali da Nord a Sud - attenzione a grandine e tornado : 1/12 ...

Allerta Meteo - attenzione al Maltempo : si intensifica l’instabilità - violenti temporali per giorni in tutt’Italia – MAPPE e DETTAGLI : 1/15 ...

Maltempo Usa - violenti temporali su Chicago : traffico aereo in tilt : violenti temporali mandano in tilt il traffico aereo di Chicago. All’O’Hare International Airport, già nelle prime ore della mattina, oltre il 70% dei voli in partenza era condizionato da ritardi superiori ai 100 minuti. Per i voli in arrivo, invece, ritardi di circa 40 minuti. Per circa il 20% dei voli in partenza, invece, è stata inevitabile la cancellazione. L'articolo Maltempo Usa, violenti temporali su Chicago: traffico aereo in ...

Maltempo - violenti temporali provocano grandinate da record nella notte al Nord/Ovest [FOTO] : 1/13 ...

Maltempo - notte di violenti temporali in Piemonte : frana a Bussoleno : Dopo un violento temporale che ha causato allagamenti, una frana e’ caduta, oggi pomeriggio, a Bussoleno, nella zona di campo Benello, in Valle di Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. In Valle di Susa i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato oggi 41.4 mm di pioggia a Borgone, 40 a Condove; le precipitazioni ...