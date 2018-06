Maltempo | temporali e grandinate nel Pescarese 

Maltempo Piemonte : breve pausa temporali - da domenica sera tornano : Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto ...

Maltempo : in Veneto domani stato attenzione per temporali in zona dolomitica : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica.Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo ...

Allerta Meteo - il Maltempo flagella l’Italia : danni - disagi ed evacuati. Adesso i temporali si spostano al Sud - massima attenzione : 1/26 ...

Maltempo nelle Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Maltempo : primavera sconvolta da nubifragi - bombe d’acqua - grandinate - trombe d’aria e violenti temporali : E’ caduto il 21% di pioggia in piu’ in una primavera sconvolta da nubifragi, bombe d’acqua, grandinate, trombe d’aria e violenti temporali che hanno colpito a macchia di leopardo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti del clima in una stagione anomala che ha provocato nei campi danni per mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac Cnr. L’andamento anomalo di quest’anno conferma ...

Forte Maltempo al Centro-Nord con temporali - allagamenti e smottamenti : Roma - Una nuova perturbazione provenuta dal Tirreno ha raggiunto nella notte il Centro-Nord Italia dando luogo ad una fase di maltempo anche acuta, a distanza moto ravvicinata da quella precedente. Già nel pomeriggio di giovedì, infatti, si è assistito a fenomeni localmente violenti sulle regioni settentrionali, responsabili di pesanti allagamenti nel Padovano e di importanti smottamenti nella Val Susa. Dalla tarda serata di ieri ...

Maltempo - violenti temporali nella notte : bombe d’acqua e grandinate flagellano l’Italia : E’ una di quelle notti “buie e tempestose” che farebbero da cornice a una storia da romanzo o leggenda: il Maltempo che sta colpendo l’Italia si intensifica proprio in queste ore con violenti temporali che stanno colpendo Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. I fenomeni risultano particolarmente violenti con nubifragi e grandinate. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo ...

Maltempo : allerta meteo - in arrivo temporali al centronord : Una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni settentrionali e, localmente, anche su quelle centrali. Sulla base delle previsioni ...

Maltempo sul nord Italia - frana a Bussoleno : fango sulle case - un centinaio di evacuati. In arrivo temporali al Nord : Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. «È un...

Maltempo - codice giallo per piogge e temporali : La Sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale dalle 16 di giovedì 8 giugno alla mezzanotte di venerdì 9. ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per

Maltempo - Protezione Civile : in arrivo forti temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia l'arrivo di una fase di Maltempo a partire da domani, giovedì 7 giugno, in varie regioni d'Italia.