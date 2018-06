Maltempo | frana Val Susa | notte fuori casa per i 120 sfollati

Maltempo : frana Val Susa - notte fuori casa per sfollati : Colpite 5 abitazioni e 120 persone evacuate, tre portate in ospedale. Anche oggi allerta Maltempo - Hanno trascorso la notte nel centro allestito dalla Croce Rossa di Susa gli sfollati di Bussoleno, ...

Maltempo Piemonte : frana a Bussoleno in Valsusa - “la situazione è un disastro” : 1/5 ...

Maltempo - frana in Val Susa : 200 sfollati - “sembrava l’inferno” [VIDEO] : “Abbiamo sentito un boato. Poi, all’improvviso, una bomba d’acqua e di detriti ci è piombata in casa. Siamo riusciti a scappare in tempo. Sembrava l’inferno”. E’ il racconto degli sfollati di Bussoleno, il paese travolto oggi pomeriggio da una frana che li ha costretti a lasciare le loro abitazioni. Una colata di fango e detriti che ha coinvolto cinque case: sei le persone portate in salvo con ...

Maltempo - frana per pioggia sul Lungo Tenna : chiusa la Sp 204 : A causa di forti piogge nella zona di Amandola, una frana si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla Sp 204 Lungo Tenna che è stata temporaneamente chiusa in attesa che vigili del fuoco e personale dell’Anas sgombrino le carreggiate dal fango che vi si è accumulato. L'articolo Maltempo, frana per pioggia sul Lungo Tenna: chiusa la Sp 204 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo sul nord Italia - frana a Bussoleno : fango sulle case - un centinaio di evacuati. In arrivo temporali al Nord : Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. 'È un disastro', dice il ...

Maltempo - frana in Val Susa : evacuati : 18.58 Una frana si è abbattuta a Bussoleno,in Val di Susa, a causa delle abbondanti piogge cadute nelle ultime settimane. Si tratta della quarta frana in poco meno di un mese. Fango e detriti hanno coinvolto diverse abitazioni:4 persone sono state soccorse con l'elicottero.Non ci sono feriti. Le persone evacuate sono un centinaio e sono state raccolte in un punto allestito dalla Croce Rossa di Susa. "E' un disastro", ha detto il sindaco Anna ...

Maltempo Val Susa - frana travolge parte di un paese : un centinaio di evacuati : Grande paura in Val Susa dove un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno per una frana, provocata dall’insistente Maltempo, che si è staccata al principio di una zona montana e ha investito una parte del paese. “E’ un disastro”, dice il sindaco, Anna Maria Allasio. Gli sfollati sono stati accolti in un punto allestito dalla Croce Rossa di Susa. Questa è la quarta frana, in poco meno di un mese, che si ...

Maltempo - frana a Bussoleno : cinque case travolte in Val di Susa - : Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero, ma nessuno sarebbe rimasto ferito. LE PREVISIONI

Maltempo - frana in Valtellina : stato di emergenza a Madesimo e Campodolcino : Il Consiglio dei ministri di oggi, su proposta del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). E’ quanto si legge nel comunicato ufficiale diffuso al termine da Palazzo ...

Maltempo Treviso : frana sul Monte Grappa - chiusa la SP140 : A seguito delle intense piogge degli ultimi giorni, sulla SP140 ”Generale Giardino”, si è verificata una frana che provocato la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500. La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una carrareccia (ex strada militare) Col Serai – Campocroce. La Provincia ...

Maltempo : Treviso - frana sul Monte Grappa - chiusa la strada provinciale 140 : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla strada provinciale 140 ‘Generale Giardino”, si è verificato un evento franoso che ha reso indispensabile la chiusura del traffico nel tratto stradale compreso dal km 9+900 al km 11+500.La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una ...

