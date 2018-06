Maltempo Bologna | riaperti i sottopassi allagati 

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 giugno 2018) Nel pomeriggio sono stati tuttii treallagati dal nubifragio che la scorsa notte ha colpito la città. Le strade dove si sono registrati i disagi sono via Zanardi, all’altezza del sottopassaggio ferroviario, via Bencivenni e Triumvirato, sempre nei tratti interessati da sottopassaggi, oltre a via Castiglione nel tratto collinare nei pressi del civico 166. Via Zanardi è stata invasa dal fango proveniente dal vicino cantiere (angolo via Bovi Campeggi) che a causa della forte pioggia e’ tracimato in strada. La via e’ stata chiusa per lavori di pulizia e smaltimento dell’acqua fino alle 14.30. Stessa situazione in via Triumvirato dove la viabilità è tornata regolare alle 14.30. Il sottopassaggio di via Bencivenni è invece stato riaperto alle 17.30. In via Castiglione, dove il fango aveva invaso la strada, la Polizia Municipale ha regolato la ...