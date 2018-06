Maggio Europeo | intervista a Fraccincani nell' ultima tappa di Santorini

Reti 5G e Maggiore protezione nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche : Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo per l'approvazione del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, che stabilisce le nuove regole per il mercato delle teleComunicazioni. Ecco i punti chiave affrontati, tra i quali compaiono le Reti 5G e la maggiore protezione per gli utenti. L'articolo Reti 5G e maggiore protezione nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche proviene da ...

Orario e come seguire diretta streaming Mark Zuckerberg al Parlamento europeo oggi 22 Maggio : Non pochi si staranno chiedendo come seguire la diretta streaming della sessione di Mark Zuckerberg al Parlamento europeo di oggi 22 maggio. Il CEO del social network per antonomasia parteciperà ad una sessione specifica presso l'istituzione comunitaria, rispondendo ad una serie di domande che, di certo, hanno come focus principale la protezione dei dati personali e dunque la privacy. Dopo lo scandalo di Cambridge Anlytica, Zuckerberg ha già ...

Da domani al 20 Maggio la città di Agropoli ospita il 26° Torneo Europeo di Calcio dei Ferrovieri : ... che si aggiunge ai tanti eventi sportivi in programma nel corso di questa primavera ad Agropoli, da tempo sinonimo di sport e divertimento. Un'occasione buona per far conoscere ai tanti atleti che ...

Spazio - ESA : il 22 Maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops : Il 22 maggio gli esperti di Cheops – Characterising Exoplanets satellite – presso Airbus Defence and Space a Madrid, Spagna, mostreranno alla stampa il satellite nella camera pulita. Cheops effettuerà osservazioni sulle stelle che ospitano esopianeti per misurare piccoli cambiamenti nella loro luminosità dovuti al transito di un pianeta attraverso il disco stellare. Le informazioni aiuteranno a rivelare la dimensione dei pianeti che ...

Tutto pronto per il Maggio Europeo : candidature aperte per il concorso : Il Viaggio nella musica si muoverà sulle note della musica jazz di Daniele Scannapieco Organ Trio in oMaggio del belga Antoine-Joseph Sax inventore dello strumento musicale famoso in Tutto il mondo. ...

Bruxelles - CNR : un Manifesto per chiedere Maggiori risorse per ricerca e innovazione nel Bilancio europeo 2021-2027 : Più fondi a ricerca e innovazione per il 2021-2027. È questa la sintesi del Manifesto ‘Multiannual Financial Framework (MFF) for Research & Innovation’, nato a Bruxelles su iniziativa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e sottoscritto da importanti enti pubblici di ricerca di Francia (CNRS), Germania (Helmoltz e Leibniz) e Spagna (CSIC) per evidenziare la necessità di maggiori investimenti alle attività di ricerca e sviluppo nel ...

Per affrontare la crisi siriana serve un Maggiore protagonismo europeo : È difficile sfuggire alla sensazione percepita dall'opinione pubblica europea secondo cui attorno al conflitto siriano, che dura ormai da più di sette anni, l'Europa appare divisa e debole. È una sensazione che provo anche io, pur vivendo da vicino le istituzioni.La tragica situazione siriana dovrebbe spingere l'Unione europea a assumere un protagonismo che esprima a alta voce una posizione univoca condivisa da tutti i suoi ...

Nazionale U17 femminile imbattuta - a Maggio finali europeo : Con la qualificazione già in tasca grazie ai successi nelle prime due partite con Ungheria (2-0) e Serbia (3-0),la Nazionale Under 17 femminile pareggia 0-0 l’ultimo incontro con la Repubblica Ceca e chiude da imbattuta il proprio girone della Fase élite del Campionato europeo. L’Italia vola meritatamente alla Fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania e anche con la Repubblica Ceca, priva delle ...

