Mafia : Fiammetta Borsellino - c’è parte malata dentro istituzioni : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “C’è una modalità malata di esercitare il potere dentro le istituzioni, che io ho sperimentato sulla mia pelle, che va risolta. E’ stata praticata ed è praticata tutt’ora in tutti i campi nella nostra nazione. Se non ci fosse stata non sarebbe successo quello che tutti sappiamo”. Lo ha detto a Palermo Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - c’è parte malata dentro istituzioni : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “C’è una modalità malata di esercitare il potere dentro le istituzioni, che io ho sperimentato sulla mia pelle, che va risolta. E’ stata praticata ed è praticata tutt’ora in tutti i campi nella nostra nazione. Se non ci fosse stata non sarebbe successo quello che tutti sappiamo”. Lo ha detto a Palermo Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage ...

Mafia : Fiammetta Borsellino - sentenza trattativa? Dopo 25 anni... : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "Ci sono delle Procure oggi che stanno dimostrando di voler andare a fondo nelle cose". A dirlo, parlando a un incontro a Palermo, nell'ambito della rassegna 'Una Marina di libri', è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice antiMafia, Paolo, ucciso nella strage di

Mafia : Fiammetta Borsellino - c'è parte malata dentro istituzioni : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "C'è una modalità malata di esercitare il potere dentro le istituzioni, che io ho sperimentato sulla mia pelle, che va risolta. E' stata praticata ed è praticata tutt'ora in tutti i campi nella nostra nazione. Se non ci fosse stata non sarebbe successo quello che tutti

Mafia : Fiammetta Borsellino - basta antiMafia da martiri - serve sobrietà : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "Credo che bisogna fare una grossa riflessione su quello che vuol dire oggi essere 'antimafioso'. I casi Helg, Saguto e Montante ci insegnano che non basta una semplice ricetta per essere antimafioso, non basta diventare amici di magistrati, poliziotti, giornalisti, non

Mafia : Fiammetta Borsellino - basta antiMafia da martiri - serve sobrietà : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “Credo che bisogna fare una grossa riflessione su quello che vuol dire oggi essere ‘antimafioso’. I casi Helg, Saguto e Montante ci insegnano che non basta una semplice ricetta per essere antimafioso, non basta diventare amici di magistrati, poliziotti, giornalisti, non basta creare un’impresa e parlare di Mafia”. A dirlo è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, ...