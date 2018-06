Mafia : Fiammetta Borsellino - basta antiMafia da martiri - serve sobrietà : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) – “Credo che bisogna fare una grossa riflessione su quello che vuol dire oggi essere ‘antimafioso’. I casi Helg, Saguto e Montante ci insegnano che non basta una semplice ricetta per essere antimafioso, non basta diventare amici di magistrati, poliziotti, giornalisti, non basta creare un’impresa e parlare di Mafia”. A dirlo è stata Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, ...