L' uscita di SoulCalibur 6 potrebbe slittare all' inizio del 2019

(Di venerdì 8 giugno 2018) Bandai Namco ha ripetutamente dichiarato che il suo6 sarà lanciato entro quest'anno, ma è ormai giugno e non disponiamo ancora di una data di rilascio confermata. Con la seconda metà del 2018, che sembra seriamente impegnata, in molti hanno iniziato a chiedersi se il nuovo picchiaduro riuscirà ad arrivare sugli scaffali dei negozi entro i prossimi sei mesi.Ora c'è un motivo per credere che il titolo non sarà rilasciato in questo 2018. Secondo diversi rapporti ricevuti nelle ultime 24 ore da Pushsquare, il rivenditore online Amazon sta dicendo ai clienti che hanno preordinato il gioco che è ora previsto per la consegna l'8 gennaio. Questo suggerirebbe che il titolo è stato posticipato all'del prossimo anno. Segnaliamo, comunque, che sulla pagina dedicata di Amazon Italia, compare come data il 31 dicembre 2018.Read more…