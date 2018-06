L' uovo nel calamaio

El Born - cosa far e vedere nel nuovo quartiere creativo di Barcellona : ... con un fatturato 65 milioni di euro, che tra l'altro usa esclusivamente le lenti italiane Barberini, 'le migliori del mondo', secondo Pellicer. Dormire, mangiare, ballare L'apertura di Etnia è ...

Nuovo sciame sismico nel Vesuvio nella notte : oltre 16 scosse in un'ora : Mancano pochi minuti alla mezzanotte quanto i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano iniziano a registrare un Nuovo sciame sismico con epicentro il Vesuvio. Ben sedici i terremoti registrati in...

Audio - testo e traduzione di Clandestino di Shakira e Maluma - un amore proibito nel nuovo duetto : Venerdì 8 giugno è arrivato a sorpresa sulle piattaforme streaming e negli store digitali Clandestino di Shakira e Maluma: i due cantautori hanno sorpreso i loro fan lanciando una nuova partnership destinata all'airplay estivo, un mix di pop e reggae dall'inevitabile impronta latina per un brano che racconta una storia d'amore clandestina. La collaborazione tra Shakira e Maluma ha già funzionato molto bene prima di Clandestino. Nel 2016, ...

Divertimento e leggerezza nel video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini - nuovo singolo da Fatti sentire : Il video di E.Sta.A.Te di Laura Pausini trasmette tutta l'allegria della nuova stagione in arrivo. Il brano rappresenta il terzo estratto da Fatti sentire, ultimo album di inediti che ha rilasciato nel mese di marzo e per il quale ha già conquistato il disco di platino. Il brano è in rotazione radiofonica dal 1° giugno, ma il video ufficiale dedicato è arrivato solo l'8 giugno con un ampio backstage messo a disposizione a qualche ora dal suo ...

Il nuovo aggiornamento di Quake Champions aggiunge i bot e nuove funzionalità nell'arena : Quake Champions continua a evolversi nella fase di accesso anticipato grazie anche al sostegno della community, e questo mese non fa eccezione. A partire da oggi, l'aggiornamento di giugno introduce nuove funzionalità che faciliteranno l'accesso al gioco, tra cui la presenza di una delle funzioni più richieste: i bot. AGGIORNAMENTI Inoltre è stato aggiunto quanto segue:Read more…

Spendi&Riprendi su diversi smartphone nel nuovo volantino Carrefour : Carrefour lancia il nuovo volantino con una sezione dedicata alla tecnologia: grazie allo Spendi&Riprendi è possibile avere buoni sconto interessanti con l'acquisto di smartphone e tablet Android. L'articolo Spendi&Riprendi su diversi smartphone nel nuovo volantino Carrefour proviene da TuttoAndroid.

Mario e Rafael Nadal si affrontano nel nuovo trailer di Mario Tennis Aces : Nintendo ha pubblicato oggi il nuovo trailer "Sfida tra campioni" per Mario Tennis Aces, il titolo sportivo in uscita il prossimo 22 giugno su Nintendo Switch. Nel trailer possiamo assistere al match tra il celebre idraulico e una vera leggenda del Tennis, il 10 volte campione di Roland Garros Rafael Nadal, che in questi giorni si contende l'undicesimo titolo dell'Open parigino.Nonostante la bravura del Tennista spagnolo Mario ha dalla sua le ...

Nel nuovo advisory board Unicredit i veneti Seganfreddo e Micelli : Si tratta di Cristiano Seganfreddo , innovatore e imprenditore creativo direttore dell'associazione Premio Marzotto, e di Stefano Micelli , professore sssociato di Economia e gestione delle imprese ...

J-Ax/ Dopo il concerto tributo anche nel nuovo cofanetto di Pino Daniele (Pino è) : Dallo Stadio Sansiro al San Paolo di Napoli. Questa sera J-Ax renderà omaggio a Pino Daniele cantando sul palco alcune delle canzoni più celebri del cantante scomparso tre anni fa(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:28:00 GMT)

Tanta azione nel nuovo trailer di Fino all'Inferno - di Roberto D'Antona : In palio, la vita del bambino e il futuro del mondo. Fino all'Inferno arriverà nelle sale il 2 agosto 2018. Ecco il trailer.

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Reti 5G e maggiore protezione nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche : Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo per l'approvazione del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, che stabilisce le nuove regole per il mercato delle teleComunicazioni. Ecco i punti chiave affrontati, tra i quali compaiono le Reti 5G e la maggiore protezione per gli utenti. L'articolo Reti 5G e maggiore protezione nel nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche proviene da ...

Aruba annuncia un nuovo e grande data center campus nella Capitale : nascerà Hyper Cloud Data Center Roma : Aruba S.p.A., leader nei servizi di Data Center, Cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, annuncia la costruzione del suo nuovo Hyper Cloud Data Center a Roma. Il terreno acquistato da Aruba, sul quale sarà edificato il nuovo Data Center campus, si trova all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino (Roma est). Il polo nato per volontà della Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con la Regione Lazio e il Comune di Roma, ...