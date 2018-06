L' università della Florida visita l' Agriblea di Ispica

Il giudice californiano della controversa sentenza sul caso di stupro all’università di Stanford è stato cacciato con un referendum : Il giudice californiano Aaron Persky, diventato famoso per aver condannato a soli sei mesi di carcere un ragazzo giudicato colpevole di aver stuprato una ragazza incontrata a una festa universitaria, è stato cacciato dal suo incarico di giudice a Santa The post Il giudice californiano della controversa sentenza sul caso di stupro all’università di Stanford è stato cacciato con un referendum appeared first on Il Post.

università. Criminologia e sicurezza in master della Cusano : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T14:31:49+00:00 ROMA – Criminologia e sicurezza nel mondo d’oggi. Vertono su argomenti come questi alcuni dei master dell’Universita’ Niccolo’ Cusano, nella sezione ‘master area Forze Armate Online’. L’ateneo, in partnership con l’Istituto di Alti Studi In Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) propone per esempio il master di I livello in ‘Anti-Terrorismo […] L'articolo Università. Criminologia e ...

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

Studente catanzarese scelto per corso di orientamento Universitario della Scuola Normale Superiore : ... su temi di analisi matematica, archeologia e storia dell'arte classica, architettura, astrofisica, biofisica, chimica, diritto costituzionale, economia politica, filosofia politica e del ...

Giuseppe Conte - il mistero della specializzazione a New York che all'università non risulta : Il suo nome è quello che ha fatto convergere la Lega e il Movimento 5 Stelle e ad oggi appare nettamente favorito come possibile Presidente del Consiglio nel governo pentaleghista: Giuseppe...

Deim dell'università della Tuscia e l'Azienda Stradale del Lazio insieme per la sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

L'università di Pisa ricorda il 170° anniversario della battaglia risorgimentale di Curtatone e Montanara : Pisa Due conferenze introduttive, una mostra e un convegno, una rassegna cinematografica, spettacoli e lezioni in prosa, che si aggiungono a un'edizione speciale della regata Pisa-Pavia. È ricco e articolato il calendario di iniziative che L'Università di Pisa dedica al 170° anniversario ...

Viterbo : Premio al professor Valentini dell'università degli Studi della Tuscia : Per quanto riguarda i soci internazionali, durante due secoli, si sono succeduti ben 174 scienziati di tutto il mondo che rappresentano i nomi più prestigiosi della scienza mondiale. Si tratta di un ...

Valorizzazione della ricerca : all’università di Genova gli studenti realizzano i loro sogni : Pubblicato il rapporto Netval 2018: il Network per la Valorizzazione della ricerca ha evidenziato le Università da cui sono partite il maggior numero di imprese Spin Off in Italia. L’Università di Genova, che punta moltissimo sull’innovazione, è al secondo posto tra gli atenei italiani, con il 3,7% del totale nazionale di imprese spin-off nate dai suoi dipartimenti. Gli studenti dell’Università di Genova sono tra i più avvantaggiati nella ...

università - scopri il percorso che fa per te con il test della Cusano : Indietro 9 maggio 2018 2018-05-09T11:53:26+00:00 ROMA – Al termine della scuola superiore, tutti si sono trovati davanti alla fatidica domanda: cosa fare dopo il diploma? Andare o meno all’universita’? E soprattutto cosa scegliere? A questo proposito la facolta’ di Psicologia dell’Universita’ Niccolo’ Cusano presenta un nuovo quiz indirizzato ai giovani che il prossimo anno intendono […] L'articolo Università, scopri il percorso che fa per ...

università - 411 docenti nel mirino della Finanza : “Hanno scelto il tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a erario” : È partito tutto da quelle ore sottratte all’insegnamento e alle attività dedicate agli studenti, come i corsi di formazione, la ricerca, l’aggiornamento scientifico, il tutorato. Sono così scattate le verifiche delle partite Iva dei docenti universitari che, in molti casi, hanno confermato il sospetto: i professori eludevano i propri compiti per poi dedicarsi al secondo lavoro. Violando la normativa che disciplina l’esclusività del rapporto di ...

Lotta e cammina ancora - concluso l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria : Lotta e cammina ancora, concluso l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria PERUGIA l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria, tenutosi venerdì 4 e sabato 5 Maggio presso il Teatro di Figura di ...

BRINDISI.Rossi : Fondamentali università - Ricerca ed Aziende Innovative. Lavoriamo per una Fondazione per rilanciare la Cittadella della ... : Viviamo nell'epoca dell'economia della conoscenza, basata sui saperi e sulle competenze. Per riscrivere e riprogettare un nuovo modello di sviluppo, non solo economico ma anche sociale e culturale, non si può che partire da ...

I nuovi talenti della musica nella suggestiva Aula Magna per i 50 anni dell'Universita' di Bergamo : Selezionato tra 566 direttori d'orchestra da tutto il mondo, Bonato è stato l'unico italiano scelto, risultando il più giovane della competizione. Il concerto si articola in due parti, la prima ...