Luigi Di Maio | il leader dei Cinquestelle come non lo avete mai visto | né sentito

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

Luigi Di Maio : "Iva non aumenta"/ Video - Governo trova appoggio dell'opposizione : "collaboriamo" : Luigi Di Maio: "Iva non aumenta": il ministro dello Sviluppo e del Lavoro è chiaro, "Governo disinnescherà le clausole di salvaguardia", le sue parole all'assemblea di Confcommercio(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Luigi Di Maio in ospedale dall'operaio licenziato dalla Fiat : Ha postato l'annuncio della visita su Facebook , e poi pure una 'bella' foto in ospedale accanto al letto dell' operaio che l'altra sera si è cosparso di benzina sotto casa sua , prima che le forse ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

Fca, operaio licenziato si versa benzina addosso sotto casa di Luigi Di Maio

"Vuoi scommettere?" - anticipazioni e ospiti puntata : Hunziker chiama Luigi Di Maio : Tanti ospiti bomba per la prossima puntata di "Vuoi scommettere?", il game show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di Aurora Ramazzotti. Ecco tutte le...

Luigi Di Maio incontra i rider : «Meno precari e salario minimo» : La sentenza del tribunale del lavoro di Torino di pochi mesi non faceva sperare benissimo per la categoria: il giudice ha infatti respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016, chiedendo un trattamento economico e normativo più equo. In realtà – hanno determinato in aula – se sono lavoratori autonomi, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la vergognosa raffica di insulti dal New York Times : 'Schifosi e miserabili' : Questo passaggio del New York Times sul governo di M5s e Lega è forse il più 'gentile' nella raffica di insulti che il quotidiano simbolo dei progressisti e illuminati di tutto il mondo riserva a ...

Luigi Di Maio vuole tenere per sè la delega sulle tlc. Lo ha comunicato a Salvini - ma la Lega vuole Siri : I due si sono parlati, ma il punto di caduta non è ancora stato trovato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, smaltita la sbornia della gioia e dell'euforia per il Governo che solo qualche giorno fa sembrava essere sfumato, hanno ingaggiato un confronto serrato sulla girandola di nomine che li attendono nei prossimi giorni. Con la madre di tutte le partite dall'esito ancora incerto: la deLega alle Telecomunicazioni. Di fatto un altro ...

Luigi Di Maio sceglie i riders per il primo incontro : "Meno precari e salario minimo" : Inizia dai riders, i lavoratori che consegnano in bicicletta, il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i riders, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto", ha detto Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro ...

Vittorio Feltri a valanga contro Luigi Di Maio : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come lui' : 'Fa ridere un ministro del Lavoro come Luigi Di Maio , lui che non ha lavorato un giorno in vita sua. E' un paradosso che merita di essere segnalato'. Il direttore di Libero Vittorio Feltri , ospite ...