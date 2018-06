Lucy film stasera in tv 11 giugno | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: Parlami di Lucy (2018) Giuseppe Petitto Il cinema indipendente italiano continua a sfornare opere molto interess… - mtonino : Parlami di Lucy (2018) Giuseppe Petitto Il cinema indipendente italiano continua a sfornare opere molto interess… - mtonino : Parlami di Lucy (2018) Giuseppe Petitto Il cinema indipendente italiano continua a sfornare opere molto interess… - littleemptybook : Da quanto ho capito su questo nuovo film con Lucy Hale e Tyler Posey la gente gioca a obbligo o verità ma poi si tr… -

(Di venerdì 8 giugno 2018)è ilin tv lunedì 112018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta e scritta da Luc Besson ha come protagonisti Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 25 settembre 2014 GENERE: Azione, Thriller ANNO: 2014 REGIA: Luc Besson CAST: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Mason Lee DURATA: 89 Minutiin tv:Miller è una ragazza di venticinque anni che studia e vive a Taiwan. È una ragazza sbandata, che si droga e non sa cosa fare di se stessa. Un giorno il suo ragazzo, Richard, la obbliga a consegnare una valigetta dal contenuto segreto a Mr. Jang. Costui, un criminale coreano. ...