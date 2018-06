Lotta | Europei Under23 2018 | splendida Enrica Rinaldi | è bronzo nei -72 kg! Sfuma il

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini centra un’altra finale! Anche i fratelli Craciun in Lotta per le medaglie - fuori gli altri azzurri : L’Italia centra altre due finali nella canadese agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Nella sessione pomeridiana della prima giornata superano le semifinali Carlo Tacchini e i fratelli Craciun. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Carlo Tacchini conferma tutto il suo talento e, dopo aver centrato stamane la finale nel C1 1000 metri, si ripete Anche questo pomeriggio e lotterà per ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in Lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...

Lotta - Europei Under23 2018 : Ignazio Sanfilippo ai ripescaggi nella Lotta greco-romana - eliminati Jacopo Sandron e Vito Abbrescia : Un solo italiano potrà giocarsi la medaglia nella lotta greco-romana a Istanbul (Turchia), dove sono in corso gli Europei Under23 2018 di lotta. Ignazio Sanfilippo ha avuto accesso ai ripescaggi per il bronzo nella categoria -67 kg, in seguito alla sconfitta al primo turno contro il russo Alen Mirzoian, che ha prevalso 10-0 contro l’azzurro ma è approdato in finale, regalando in tal modo una chance allo stesso Sanfilippo, che oggi dovrà ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : Laura Godino medaglia d’argento a Skopje - buon quinto posto per Rebecca Di Leo : Laura Godino conquista la medaglia d’argento agli Europei cadetti 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Skopje, in Macedonia. L’azzurra ha portato a casa la prima medaglia italiana nel torneo, piegandosi soltanto in finale nella categoria -61 kg contro l’ucraina Kulahina, dopo aver sconfitto in successione la lituana Dantaite per 6-0, la polacca Polowczyk per 14-11 e la bielorussa Bulanaya con l’ultimo punto nel ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Laura Godino è in finale nei -61 kg : arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Lotta per i cadetti, in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia). Laura Godino si è qualificata per la finale della categoria -61 kg dopo aver sconfitto in rapida successione la lituana Dantaite con un netto 6-0, la polacca Polowczyk con un entusiasmante e la bielorussa Bulanaya in un match concluso 2-2 ma con l’ultimo punto messo a segno dall’azzurra. La Godino, ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : Italia senza medaglie nello stile libero - azzurrini ai margini della Lotta per il podio : Partono senza squilli gli Europei 2018 di lotta a Skopje, in Macedonia, riservati ai cadetti. Gli azzurri non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona medaglie nello stile libero, rimediando perlopiù eliminazioni premature. Il primo Italiano a salire sulla materassina è stato Simone Piroddu, sconfitto nella categoria -60 kg dallo georgiano Gamkrelidze per 0-11. Francesco Masotti, dal canto suo, si è arreso nelle eliminatorie dei -65 kg, cedendo ...

Karate - Europei 2018 : Sara Cardin si ferma in semifinale! Letale rimonta di Terliuga - si Lotta per il bronzo : Il sogno di Sara Cardin si ferma alle porte della Finale degli Europei 2018 di Karate che si stanno svolgendo a Novi Sad (Serbia). La 31enne veneta era tra le grandi favorite per il trionfo nella categoria 55kg ma purtroppo si è dovuta arrendere in semifinale e dunque non potrà replicare il trionfo continentale del 2016. La Campionessa del Mondo 2014 è stata sconfitta dall’ucraina Anzhelika Terliuga per 3-2: avanti per 2-1 fino a quaranta ...

Lotta - Europei 2018 : giovani rampanti e ‘rinforzi’ stranieri. L’Italia si riscopre ai massimi livelli : Un’Italia più viva che mai si gode un riscontro davvero eccellente al termine degli Europei 2018 di Lotta, che hanno avuto luogo a Kaspiisk (Russia). Tre medaglie di bronzo rendono prezioso il bottino di una pattuglia azzurra che rientra ora a pieno titolo tra le potenze continentali della disciplina, consapevole di disporre di un materiale umano decisamente più sostanzioso rispetto agli anni passati. Non c’è solo Frank Chamizo, ...

Lotta - Europei 2018 : Soner Demirtas scrive la storia - tris d’oro per il turco. La Russia chiude con altre tre vittorie : tris d’oro per il turco Soner Demirtas. Gli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk si chiudono con una sinfonia russa. I padroni di casa, infatti, hanno conquistato altre tre medaglie d’oro nell’ultima giornata e hanno dominato il medagliere, scavando un solco incolmabile tra loro e le altre Nazioni. Ma l’ultima sessione di finali dello stile libero reca in dote anche due trionfi per la Turchia, a partire dalla storica vittoria ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov - due acuti di bronzo! L’Italia chiude con tre medaglie : Si conclude con due splendide medaglie di bronzo l’avventura dell’Italia nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Lotta, che hanno avuto luogo a Kaspiisk (Russia). Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov non hanno deluso le attese e hanno portato a casa due terzi posti nello stile libero, che hanno impreziosito un bottino già contraddistinto dal bronzo di Jacopo Sandron nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana. ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiiamagomedov - finali per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). A partire dalle ore 15.00, andranno in scena i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg), che assegneranno le medaglie con cui si chiuderà ufficialmente la competizione. In gara ci saranno anche due italiani, che punteranno alla ...

Lotta - Europei 2018 : Russia mattatrice con tre vittorie nello stile libero a Kaspiisk - due ori anche per l’Azerbaijan : La Russia e l’Azerbaijan monopolizzano i podi nella sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I padroni di casa hanno conquistato tre ori e due argenti nelle prime cinque finali dello stile libero, consolidando il proprio predominio nel medagliere. Ma gli azeri hanno fatto la voce grossa con due ori e tre bronzi, occupando il podio in ogni categoria. Nei -57 kg a prendersi la scena è stato l’azero Giorgi ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo beffato da Demirtas a 2 decimi dal termine. Sarà finale per il bronzo : Sfuma il sogno di Frank Chamizo di conquistare il terzo oro continentale consecutivo in tre categorie di peso differenti. L’italo-cubano è stato sconfitto dal turco Soener Demirtas nella semifinale della categoria -74 kg agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), incassando una beffa incredibile nelle battute conclusive dell’incontro. Chamizo, infatti, ha dato sin da subito l’impressione di poter gestire al meglio la sfida ...