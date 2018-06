Lotta alla contraffazione marchi | la GdF sequestra oltre 1000 articoli d' abbigliamento

Lotta alla corruzione - telefonata tra Conte e Cantone : 3 Colloquio telefonico nella mattinata di ieri fra il premier Giuseppe Conte [VIDEO] e il presidente dell'Anac, Autorita' nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Un dialogo dai toni cordiali, nel corso del quale si è deciso di rafforzare la Lotta alla corruzione, come si legge sul sito internet del Governo. Per raggiungere l'obiettivo, tutt'altro che facile, nella stessa telefonata è stata sottolineata l'opportunita' ...

La Lotta per il clima in due destini che s'incrociano in un film alla Casa del Fiume di Cuneo : Venerdì 8 giugno alla Casa del Fiume di Cuneo , via Porta Mondovì 11a, , alle 21 , verrà proiettato il film Anote's ark - L'arca di Anote , lungometraggio del 2018 del canadese Matthieu Rytz per ...

Con i bambini - la Lotta quotidiana alla povertà educativa dei più piccoli : In Italia oltre un milione di bambini e ragazzi vive in condizioni di povertà . Una cifra enorme per la quarta economia europea, un Paese che appena un anno fa ha ospitato a Taormina il G7, l'evento che riunisce le grandi potenze del pianeta. Spesso la mancanza di risorse economiche viene affiancata e ...

Governo - Conte : “Su Lotta alla mafia no maggioranza e opposizione - tutti uniti. Addolorato per attacchi a Mattarella” : “Non esiste maggioranza e non esiste opposizione sul contrasto alle mafie e ai poteri criminali. Qui veramente possiamo essere d’accordo”. È un passaggio della replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera. “Voglio fare un ringraziamento a Sergio Mattarella. Una delle cose che più mi ha Addolorato – ha proseguito Conte – nei giorni scorsi è stato l’attacco sui social alla memoria di ...

Giornata mondiale dell'ambiente : la Lotta alla plastica è il tema principale : Recentemente l'hashtag '5minutesbeachcleanup' è diventato virale e ha spinto migliaia di persone a recarsi al mare per raccogliere i rifiuti di plastica che la marea restituisce alla spiaggia, a volte insieme a pesci e altri abitanti del mare impigliati, incapaci di liberarsi e condannati a morte. Il 5 giugno ricorre come ogni anno la Giornata mondiale dell'ambiente e questa volta il tema è la lotta ai rifiuti di plastica monouso che inquinano ...

Senato - il governo Conte ottiene la fiduciaLotta agli sprechi - stop business migranti | Elogio al populismo - apertura alla Russia : Il governo M5s-Lega incassa la fiducia di Palazzo Madama: 171 i voti favorevoli, 25 gli astenuti e 117 i voti contrari

Conte : nostro programma è nel contrattoLotta agli sprechi - stop business migranti | Elogio al populismo - apertura alla Russia : Il premier emozionato durante il primo discorso a Palazzo Madama: "Assumo il compito con umiltà e determinazione, i nostri obiettivi vincolati al contratto di governo"

Lotta alla mafia - “Illegalità - quanto ci costi?” : Roma e Milano a confronto sul tema della giustizia : I protagonisti dell’inchiesta mafia Capitale in trasferta a Milano per confrontarsi con i vertici delle istituzioni regionali sul tema della giustizia. Da un lato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il procuratore della Corte dei Conti regionale Salvatore Pilato, dall’altro il pm Paolo Ielo, giovane procuratore ai tempi di Mani Pulite e titolare dell’inchiesta mafia Capitale e il generale Cosimo di Gesù, protagonista delle più ...

La giornata mondiale dell’ambiente : Lotta alla plastica negli oceani : Il 5 giugno si celebra la giornata mondiale dell’ambiente, quest’anno dedicata alla lotta contro la plastica nei mari e negli oceani. La ricorrenza venne proclamata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento e della tutela ambientale. Secondo l’Onu, ogni anno vengono gettati in mare oltre 8 milioni di rifiuti ...

