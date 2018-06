Loredana Bertè “Ho fatto musica per pagarmi le bollette” Ora o mai più

“Non ti dico no” i Boomdabash e Loredana Bertè conquistano le radio : “Non ti dico no” il brano dei Boomdabash con la grande Loredana Bertè conquista il 1 posto della classifica airplay radio, risultando il brano più trasmesso dalle radio italiane della settimana. Il singolo, il cui video ha già superato le 3 milioni di views sulla rete, anticipa l’uscita di Barracuda, nuovo album d’inediti della band salentina in uscita su etichetta B1/Univresal Venerdì 15 Giugno in fisico e digitale e già disponibile su Amazon ...

Loredana Bertè/ “Preferisco la solitudine agli uomini. Bjorn Borg? Non voleva figli - lo lasciai per questo” : Loredana Bertè si racconta: il successo, la vita difficile degli artisti, i momenti bui e quel desiderio di maternità mai soddisfatto per cui finì con Borg.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:09:00 GMT)

Ora o Mai Più : Loredana Bertè e Patty Pravo tra gli ospiti di Amadeus : Amadeus con Ora o Mai più: Loredana Bertè e Patty Pravo coach del programma Partirà il prossimo venerdì 8 giugno, in prima serata su Rai 1, un nuovo show condotto da Amadeus titolato Ora o Mai più. Il programma terrà compagnia ai telespettatori per alcune settimane estive. Scopo della trasmissione è quello di dare una seconda chance a meteore della musica che hanno avuto in passato un grande successo per poi cadere nell’oblio. Il programma ...

Non ti dico no dei Boomdabash e Loredana Bertè - testo e significato : un mix tra reggae e hip hop : testo e significato di “Non ti dico no”, il nuovo singolo dei Boomdabash in collaborazione con Loredana Bertè. Il brano è un mix tra reggae e hip hop e si candida tra i tormentoni estivi 2018. Loredana Bertè torna a cantare in “Non ti dico no”, il nuovo singolo dei Boomdabash E’ in radio da venerdì 4 maggio il nuovissimo singolo dei Boomdabash intitolato “Non ti dico no”. Il brano vanta una ...

Loredana Bertè/ "'Sei bellissima' è dedicata ad Adriano Panatta" (Che tempo che fa) : Loredana Bertè è sempre stata sinonimo di grinta e lo dimostra ancora una volta grazie alla sua presenza nel singolo dei Boomdabash. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 21:51:00 GMT)

Loredana Bertè : età - altezza e peso. La carriera - i drammi e la vita privata della cantante : Sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè è da molti considerata una delle più importanti cantanti italiane. Dotata di una forte personalità vocale e di un indiscusso talento interpretativo ha attraversato circa 40 anni di carriera alternando grandi successi e importanti collaborazioni, a momenti più difficili, in cui ha prevalso la sua fragilità caratteriale di donna dalle vicissitudini spesso tormentate, talvolta sfociate in ...

