"L'Italia è Europa e ne facciamo parte da sempre" : il Governatore Visco alle giornate Banca D'Italia : "Noi siamo l'Europa, non siamo solo in Europa, ne facciamo parte da sempre, ne siamo interdipendenti. Il grado d'interdipendenza è talmente alto che quello che dobbiamo fare è migliorare i rapporti e ...

Droghe - Italia al terzo posto in Europa per l'uso di cannabis : L’Italia è terza per consumo di cannabis nei paesi dell’Eurozona. Fuori dal podio, invece, ‘soltanto’ per l’utilizzo di cocaina, per cui possiamo ‘vantare’ la quarta posizione. È quanto si legge in un report dell’Agenzia europea sull'uso di Droghe e stupefacenti. I trends raccontano di un mercato UE in continuo in sviluppo. In crescita infatti anche i consumatori della polvere bianca. Rispetto a quest’ultima, segno più pure per l’ectasy, benché ...

Matteo Salvini - l'incontro riservatissimo con l'ambasciatore russo in Italia : la mossa per spaccare l'Europa : La manovra di riavvicinamento dell'Italia, e in parte dell'Europa, alla Russia da parte del governo Lega-M5s è nella sua fase più calda. Mentre in Canada il premier Giuseppe Conte ha subito sostenuto ...

Insalata Italiana contaminata da salmonella : scatta il ritiro in Europa : È scattato l’allarme alimentare per alcune insalate miste provenienti dall'Italia contaminate dalla salmonella enterica. Attraverso una nota del 5 giugno 2018 numero 2018 1545 l’agenzia europea ha lanciato l’allerta, sottolineando il possibile pericolo contaminazione al quale possono andare incontro i consumatori. Insalata mista contaminata: di cosa si tratta Sono in corso le indagini e i relativi ritiri della verdura messa sotto accusa ...

Droga : Italia terza in Europa per uso di cannabis - quarta per cocaina : La sostanza prodotta in Europa viene anche esportata in altre parti del mondo: la polizia australiana, ad esempio, ha riferito che il più elevato quantitativo di sequestrato in Australia nel 2016 , 1,...

Italiani al terzo posto in Europa per consumo di cannabis e quarti per cocaina : Inoltre questa sostanza viene esportata in altre parti del mondo: la polizia australiana ha denunciato il più elevato quantitativo di ecstasy sequestrata nel 2016 , 1,2 tonnellate, proveniente dall'...

Salvini in Europa a mani vuote : nessuna proposta Italiana per riformare Dublino al vertice Ue di fine giugno : Un gran parlare sull'immigrazione, ma al Consiglio europeo di fine giugno l'Italia si presenterà a mani vuote. Il nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini non pianifica di presentare un'altra proposta di riforma del regolamento di Dublino, dopo la bocciatura di quella approdata ieri al vertice europeo di Lussemburgo. Dopo aver invocato, da tempo, la revisione di un regolamento ritenuto penalizzante per l'Italia da tutte le forze ...

L'Italia nel cul de sac Europa Ce l'ha infilata Romano ProdiCosì ha condannato il Paese : Ancora oggi Romano Prodi e gli altri celebratori di laiche liturgie, dopo gli immani danni che hanno riversato sulle esistenze nostre e dei nostri figli, vengono additati come salvatori della patria e dei risparmi degli Italiani e riveriti con onori e ospitate sui giornali conformisti di questa “serva Italia” che si inchina reverente alle loro sagome e alle ombre inquietanti che si proiettano sulla vita italiana di ogni giorno Segui ...

L'Italia ha un futuro Chiede aiuto all'Europa per crescere i talenti : Franco OrdineTerminato il casting azzurro scandito dalle tre amichevoli (1 successo, 1 pareggio in 10 e una sconfitta netta con la Francia) si può passare ad assegnare i ruoli del nuovo film Nazionale. Roberto Mancini ha i compiti per le vacanze prima di dar inizio al viaggio vero e proprio del Nations league (7 e 10 settembre, prima Polonia a Bologna, poi Portogallo).La sintesi è incoraggiante: c'è del materiale eccellente su cui lavorare, ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Piazza Affari con pochi dati dall'Europa (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 05:24:00 GMT)

VIDEO Volley - Italia commovente : che vittoria contro la Serbia Campionessa d’Europa. Gli highlights della partita : L’Italia ha firmato una nuova impresa e, dopo aver surclassato la Cina Campionessa Olimpica, ha sconfitto anche la Serbia Campionessa d’Europa. Le azzurre hanno vinto la quinta partita nella Nations League 2018 di Volley femminile e rimangono in corsa per la qualificazione alla Final Six. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto FIVB) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Volley femminile - Nations League 2018. Italia tutto cuore con la Serbia : battute 3-2 le campionesse d’Europa! : L’Italia non finisce mai. In una partita lunga e tiratissima con la Serbia campione d’Europa, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, le azzurre la spuntano al tie break (3-2: 19-25, 25-21, 21, 25-21, 18-25, 15-13) e resta in corsa per la qualificazione alla finale della Nations League. Tanti i problemi in ricezione e, di conseguenza, nella fase cambio palla per la squadra di Mazzanti che, di contro, sta scoprendo ogni ...

Volley femminile - Nations League 2018. Italia tutto cuore con la Serbia : battute 3-2 le campionesse d’Europa! : L’Italia non finisce mai. In una partita lunga e tiratissima con la Serbia campione d’Europa, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, le azzurre la spuntano al tie break (3-2: 19-25, 25-21, 21, 25-21, 18-25, 15-13) e resta in corsa per la qualificazione alla finale della Nations League. Tanti i problemi in ricezione e, di conseguenza, nella fase cambio palla per la squadra di Mazzanti che, di contro, sta scoprendo ogni ...

Migranti - tutti contro tutti in Europa. E l’Italia guarda a Orban : Alla fine la battuta di Jean Asselborn, ministro degli esteri del Lussemburgo, si è rivelata profetica: «Per Pasqua avremo un compromesso sulla riforma di Dublino. Ma non so di quale...