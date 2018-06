l' isola del libro dal 16 giugno a passignano sul trasimeno | presentata la

Ex consigliere Affari Esteri del Canada : no all' isola mento della Russia - : In un recente libro della casa editrice Québec Amérique, dal titolo Selfie con Justin Trudeau, l'esperto critica la politica estera del premier. Nonostante le dichiarazioni pre-elettorali, la sua ...

Sicilia : Ungheria opportunità di business per imprese dell' isola : "L' Ungheria offre un'economia in crescita costante, una posizione centrale nel cuore dell'Europa con la terza rete stradale più fitta nell'Ue, un'efficiente rete di telecomunicazioni ma soprattutto ...

Sicilia : Ungheria opportunità di business per imprese dell'isola : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - opportunità di business in Ungheria, nell’Europa centro-orientale e nell’ovest dei Balcani per le imprese Siciliane e, in particolare, per quelle dei settori agroalimentare, turismo, agricoltura, cantieristica, energia e innovazione tecnologica. E' stato questo il tema