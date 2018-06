L’importanza di non capire tutto | fra Procida e la campagna con i cavalli | chi saranno le

L’importanza della nonna materna : Quando si diventa madri, si capisce la propria un po’ di più: non vi è neomamma che non esclami: “Come aveva ragione mia madre!” oppure “Sto diventando come mia madre!”. Il legame tra madre e figlia è da sempre uno dei più solidi e solidali, se esistente. Forse è per questo che all’arrivo di un nipote, si tende a privilegiare il rapporto della nonna materna, cui si domanda una maggiore presenza in casa e si demanda una maggiore ...