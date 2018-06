Lerici | i 60 anni dei sommozzatori della Polizia | la celebrazione con Franco Gabrielli

«La Prova del Cuoco» saluta Antonella CLerici : 18 anni di gaffe ed emozioni : Il momento dell’addio: il più doloroso, il più difficile, il più straziante, quello che non dimenticherai mai. Antonella Clerici si congeda dalla Prova del Cuoco con le lacrime e un messaggio di speranza: guardare avanti e non aver paura del cambiamento. «Per noi artisti è importante essere sempre al top, darvi sempre il meglio d noi», specifica la conduttrice fra un fazzoletto e un bicchiere di spumante, fra un sorriso e uno sguardo ...

Fabrizio Frizzi e quel progetto de I Migliori Anni insieme a Conti e CLerici Video : Il pubblico ha sempre considerato il conduttore [Video] #Fabrizio Frizzi come una persona di famiglia: in televisione al programma Porta A Porta è stato rivelato un progetto importante pensato dai vertici della Rai. Bisogna sottolineare che si voleva far condurre la nuova edizione della trasmissione I Migliori Anni da Carlo Conti, Fabrizio #Frizzi e Antonella Clerici: tre grandi amici; il programma I Migliori Anni si è sempre distinto per ...