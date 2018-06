Lenovo Yoga 920 Vibes | tra i migliori pc 2-in-1 La prova di GQ

gqitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il design è un aspetto sempre più rilevante quando si tratta di acquistare un prodotto. Anche nel mondo dell’elettronica di consumo, questo fattore si sta facendo largo da anni per cercare di conquistare il cuore dei consumatori. È per questo cheha deciso di lanciare un contest riservato a 10mila studenti delle sedi europee dello IED, l’Istituto europeo di design, per creare la miglior cover possibile per il920 Glass, la versione limitata del 2-in-1 cinese con speciale copertura Gorilla Glass. Il risultato è il920, realizzato dall’italiano Louis Aymonod, designer 21enne originario di Villeneuve in Val d’Aosta, che abbiamo deciso dire per un paio di settimane. Il design vincente ricorda un ondeggiante tappeto di linee disegnato con una puntinatura di un bianco più o meno intenso, con dell’azzurro, lieve su uno sfondo ...