Lega Nord | consiglieri e assessore Nisini tra gli aretini per confrontarci e

Ultimi sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina Video : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti [Video] mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord. Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di ...

Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...

Pd : lancia ‘Italia chiamò’ - domani a Milano deLegazioni da tutte regioni Nord : Milano, 31 mag. (AdnKronos) – Il Partito Democratico organizza per domani, venerdì 1 giugno, a partire dalle 18, a Milano in Piazza della Scala, una mobilitazione aperta a tutti i cittadini e alle associazioni in difesa delle Istituzioni democratiche, della Costituzione e dell’Europa. La manifestazione coinvolgerà tutte le province lombarde e vedrà la partecipazione di delegazioni del PD dal Piemonte, dalla Liguria e dal ...

Lega - dal muro di via Bellerio a Milano spariscono le scritte ‘Lega Nord Padania’ e ‘Basta euro’ : Mentre a Roma si riaprono le trattative per la nascita del governo giallo-verde, a Milano c’è chi si dà a “lavori di manutenzione”. Nella sede nazionale della Lega, in via Bellerio, sono state cancellate le scritte che campeggiavano sul muro di cinta posteriore, quello che affaccia su viale Enrico Fermi. “Lega Nord Padania – Basta euro“, si leggeva da diversi anni. Ora il muro appare totalmente bianco, senza ...

M5S : grillini al bivio - ritorno al voto con spauracchio Lega al Nord/Adnkronos : Roma, 29 mag. (Adnkronos) – La deroga al tetto dei due mandati potrebbe non bastare. Benché Luigi Di Maio, in questi 85 giorni di crisi post voto, abbia ripetutamente assicurato agli eletti che, in caso di ritorno alle urne, tutti sarebbero stati riconfermati, dopo la debacle della prova di governo M5S-Lega in tanti, nelle file grilline, temono di saltare. Nel gruppo parlamentare serpeggia innanzitutto il timore che le 338 poltrone ...

In Irlanda del Nord parte la campagna per Legalizzare l'aborto : Dopo la valanga di voti a favore della legalizzazione dell'aborto in Irlanda, ora le attiviste hanno iniziato la loro battaglia anche in Irlanda del Nord, unica regione della Gran Bretagna dove ancora ...

Sondaggi elettorali politici : M5S in calo - va forte Lega Nord Video : Siamo ormai agli sgoccioli del mese di maggio ed Index Research ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti, rilasciate dall’Istituto di ricerche a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni amministrative in numerosi Comuni d’Italia [Video], mostrano una perdita da parte del Movimento 5 Stelle, anche se non esagerato rispetto alla settimana scorsa. Se si confrontano i dati con i risultati delle elezioni ...

Sondaggi elettorali politici : flessione M5S - prende il volo Lega Nord Video : Il mese di maggio è agli sgoccioli e non c’è ancora un Governo in Italia. In attesa di scoprire cosa accadra', con la probabile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [Video] giungono da Tecnè. L’istituto di ricerche registra delle novita' al vertice, con una flessione da parte dei grillini, che scendono al di sotto della percentuale ottenuta in ...

Caso Memar - Casucci - Lega Nord - : 'Presentato un atto per spingere la Regione a intervenire' : ... Segretario comunale leghista, che sottolinea come il partito sia, da sempre, molto attento alle problematiche territoriali Legate al mondo del lavoro. "E' fondamentale-precisa Casi- che tutti si ...

Il prezzo che la Lega (e il Nord) pagano sulle grandi opere : Il documento danneggia seriamente lo sviluppo italiano, e il capitolo infrastrutture rischi di far esplodere le contraddizioni più gravi del contratto di governo...