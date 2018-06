Lega e M5S in equilibrio tra voglia di Russia e fedeltà all’America 

Sondaggi elettorali politici : Lega incalza M5S - crolla Forza Italia : Dopo il via libera al Governo targato M5S-Lega, giungono altri Sondaggi politici da parte degli istituti demoscopici. A distanza di tempo dalle elezioni dello scorso mese di marzo, quali partiti saranno riusciti a rafForzarsi? IPSOS ci mostra un quadro della situazione attuale, in cui le due forze al comando si dividono anche la maggior parte delle intenzioni di voto degli Italiani [VIDEO]. Praticamente 2 cittadini su 3 sono dalla parte di ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : PD e Lega in discesa - bene M5S : L’Italia ha un nuovo Governo. A capo dell’esecutivo troviamo Giuseppe Conte. Il neo Premier ha tenuto il discorso in Parlamento nei giorni scorsi, con l’istituto DEMOPOLIS che ha interpellato gli italiani facendo alcune domande proprio sul professore. Il 46% degli intervistati ha dichiarato di vedere positivamente Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio, mentre il 29% giudica negativamente. Il restante 25% è più cauto nell’esprimere ...

Consigliera lascia M5S : 'L'alleanza con la Lega è un tradimento' : E quella del partner con cui questa alleanza è stata fatta: 'Andiamo a governare - ha scritto - con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per ...

Fabio Fazio - la fine di un'era. Con Lega e M5s addio alla Rai - la Dago-bomba sull'amico del Pd : In Rai sta per finire un'era. Non è solo quella del Pd , durata 5 anni, ma pure quella di Fabio Fazio . Il conduttore di Che tempo che fa , che traslocando da Raitre a Raiuno ha sancito il proprio ...

Contratto di governo Lega-M5s : più lontano il mondo dei sogni : Il realismo irrompe nella narrazione gialloverde. Luigi Di Maio, di fronte alla platea di Confcommercio, si impegna solennemente a sterilizzare l'Iva, evitando che scattino le clausole di salvaguardia. È una mossa ad alto impatto politico. E non solo perché certifica che il cuore pulsante del nuovo governo non batte a palazzo Chigi. In due giorni di dibattito in Aula sulla fiducia, il professor Conte, nel suo sfoggio di vaghezza ...

Dora Palumbo lascia M5s a Bologna/ Video - consigliera : "Siete voi la casta - Governo con Lega è un tradimento" : Bologna, consigliera Dora Palumbo lascia M5s: l'esponente pentastellata all'attacco, "siete voi la casta, formare il Governo con la Lega è un tradimento"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:50:00 GMT)

GOVERNO M5S-Lega ULTIME NOTIZIE/ Oggi primo CdM - Berlusconi vs Salvini-Di Maio : "Non rappresenta gli italiani" : GOVERNO Conte, ULTIME NOTIZIE Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7: Oggi il primo Consiglio dei Ministri, Salvini litiga con Centrodestra(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:15:00 GMT)

S'infiamma la battaglia per i sottosegretari. Tutti i nomi di M5s e Lega : Alle 18.30 Giuseppe Conte parte. Direzione Fiumicino, e poi da lì a Chalevoix, dove prenderà parte al G7. I due "premier associati", Luigi Di Maio e Matteo Salvini, venerdì saranno impegnati a battere l'Italia per gli ultimi scampoli di campagna elettorale. Eppure, sottotraccia, i lavori per comporre il grande mosaico delle nomine di sottogoverno procede senza sosta. Con una deadline fissata per la prossima settimana, pena ...

Bonino : “Ci dobbiamo svegliare - non possiamo aspettare i disastri del governo M5S-Lega” : Intervistata da Fanpage.it, la senatrice Emma Bonino fa il punto sul neonato esecutivo M5S-Lega: "Mi preoccupano molti aspetti di questo governo. Sia sui diritti civili, sia per quanto riguarda la giustizia rigorosa ma umana, sia dal punto di vista dell'immigrazione e delle relazioni con l'Europa c'è da essere veramente preoccupati. Poi dovremmo vederli all'opera, questo è evidente, il mio giudizio al momento si ferma a quello che ho letto sul ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso le Amministrative : Lega-M5s - cala la fiducia su durata del Governo : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018: COMUNALI Imperia, sfida tra Centrodestra, Pd e M5s, ma spunta il caso Scajola. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Rifiuti - contratto M5s-Lega : Treviso è un modello da seguire : Rifiuti, contratto M5s-Lega: Treviso è un modello da seguire Formazione dei cittadini, investimenti sugli impianti, differenziata "spinta" e soprattutto zero discariche: questi i punti fondamentali dell’organizzazione creata nella provincia veneta per gestire la raccolta e lo smaltimento Parole ...

Opposizione arcobaleno : l'onda Pride in piazza contro il governo Lega M5s : ... gay, bisessuali e transessuali , LGBT, : "La società civile russa si aiuta facendo pressione sul governo affinché ridia alle associazioni piena agibilità politica - ha sottolineato Yuri Guiana, ...

Bologna - consigliera lascia il M5S dopo accordo con Lega : L'accordo di governo tra la Lega ed il Movimento 5 Stelle non ha conquistato tutti gli attivisti del soggetto politico fondato da Beppe Grillo. Lo scorso 22 maggio Nicola Sguera, Consigliere comunale eletto a Benevento, ha annunciato il suo addio al M5S: "In consiglio comunale saluterò i miei colleghi e rassegnerò le dimissioni. Contestualmente lascerò, sempre domani, il movimento 5 Stelle. Ho chiarito sin dall'inizio che, se fosse andato in ...