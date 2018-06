Le Verità Nascoste quarta puntata | trama e anticipazioni 16 giugno 2018

LE Verità Nascoste / Anticipazioni 8 giugno 2018 : cambio di programmazione per la prossima puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Paula scopre che una sua vecchia conoscenza è in città: cederà al ricatto?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Le Verità Nascoste - terza puntata 8 giugno : anticipazioni : Venerdì 8 giugno, a partire dalle 21.25 su Canale 5, prosegue in prima serata Le verità nascoste, la serie tv spagnola di genere thriller-mystery che ha avuto buoni riscontri dopo l'episodio epilota. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco la nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che sta affrontando la sfida del pubblico generalista italiano.

Una morte sconvolgente ne Le Verità Nascoste e slittamento al sabato per la quarta puntata : anticipazioni 16 giugno : Le verità nascoste continua ad andare in onda in contemporanea con la Spagna e anche oggi, 8 giugno, tornerà nel prime time di Canale 5 per aiutare il pubblico a ricomporre il puzzle della sparizione di Paula. La giovane è tornata a casa dopo otto anni ma non riesce ancora ad entrare alla perfezione nei meccanismi della sua famiglia. Quello che riesce a fare, però, è quello di manipolare le persone che la circondano e, in particolare, il ...

Le Verità Nascoste : Stasera la terza puntata - le anticipazioni di venerdì 8 giugno 2018 : Un nuovo arrivo sconvolge la vita di Paula. Ricardo Vega, una sua vecchia conoscenza, inizia a ricattarla.

Le Verità Nascoste, vediamo tutte le anticipazioni relative alla terza puntata di venerdì 8 giugno 2018. Una delle serie tv che sta appassionando il pubblico di canale 5 è La Verdad, serie spagnola che in contemporanea con Telecinco, viene trasmessa anche su Canale 5 ogni venerdì in prima serata con il titolo di Le Verità Nascoste. Protagonista un'adolescente che dopo anni lontana da casa perché

Le Verità Nascoste In contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5 è in onda la miniserie Le Verità Nascoste. puntata dopo puntata, ecco quel che accadrà nel nuovo giallo della rete ammiraglia di Mediaset. Protagonista una ragazzina scomparsa che ricompare improvvisamente dopo diversi anni. Cosa è accaduto? anticipazioni Le Verità Nascoste terza puntata (8 giugno 2018) Dopo la morte di Baranov l'indagine è a un punto morto. Ma la

Le verità nascoste anticipazioni dell'8 giugno 2018 – La fiction spagnola con protagonista Paula ed il mistero della sua scomparsa ritorna nella prima serata di venerdì con la sua terza puntata, sempre su Canale 5. Abbiamo scoperto qualcosa di più sul giallo di Paula, ma rimangono ancora da chiarire tanti dubbi e oscurità. Le anticipazioni de Le verità nascoste ci confermano che la ragazza dovrà ancora guardarsi le spalle.

