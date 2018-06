Le star dell’Hip Hop negli scatti di Michael Lavine

gqitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Chi non conosce Jay Z, Eminem o Kayne West alzi la mano. Uno che li conosce sicuramente molto bene è il fotografo americanocheultimi due decenni ha realizzato alcune delle immagini più iconiche del mondo dello spettacolo e della musica. E al centro della mostra dal titolo Hip Hop History. Fotografie dici sono proprio loro, i volti più celebri della scena Hip Hop, dalla sua nascita a oggi. Tra le 30 opere esposte figurano la copertina dell’album “Stankonia” degli OutKast, le immagini dell’ultimo disco di Notorious B.I.G. “Life after Death” e i ritratti di Jay Z. Sempre a firmasono, tra gli altri, glidi alcune copertine dicome Puffy, Lil’ Kim e Wu-Tang Clan. Ma qual è (in breve) la storiaHop? Nasce come fenomeno subculturale di strada nei ghetti del Bronx e da realtà locale si trasforma in pochi anni in cultura ...