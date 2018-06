Le ridicole polemiche sull’utilizzo dell’aereo di Stato da parte del presidente del

fanpage

: @ercivettone1 Polemiche ridicole poichè non tengono conto del fatto che Conte non è avvezzo alle strumentalizzazion… - Fabio86244436 : @ercivettone1 Polemiche ridicole poichè non tengono conto del fatto che Conte non è avvezzo alle strumentalizzazion… - Canerandagio5 : @fattoquotidiano Polemiche ridicole che purtroppo confermano la modestia della classe dirigente politica e non di questo paese - APrasedi : @Corriere Ma smettetela con polemiche ridicole !!! Adesso anche comunità ebraica.... -

(Di venerdì 8 giugno 2018) IlConte è volato in Canada per presenziare al G7 con un volo die per questo il Movimento 5 Stelle ha diramato un comunicato stampa quasi "di scuse". Ma ildel Consiglio Giuseppe Conte non solo ha il diritto di utilizzare il volo diper recarsi agli incontri internazionali e istituzionali, ma ha il dovere di utilizzarlo per non recare disturbo ai concittadini ed evitare di creare situazioni di pericolo.