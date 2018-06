Le “opinioni personali" di Grillo e l'incontro Putin-Xi Jinping. Le notizie del giorno - in breve : In Italia “Grillo esprime delle opinioni personali”, dice Luigi Di Maio parlando della proposta di riconversione dell’impianto dell’Ilva lanciata dal comico e fondatore del Movimento 5 stelle. “Io non prendo decisioni finché non incontro le parti. Poi decideremo e se serve valuteremo anche la contin

Ilva - Di Maio stoppa Beppe Grillo : "opinioni personali" : Luigi Di Maio stoppa Beppe Grillo "derubricando" la sua proposta sull’Ilva a parere personale: "Grillo, come altri, in questo momento esprime opinioni personali". Il fondatore del MoVimento 5 Stelle aveva parlato non di chiusura (come lui stesso ha poi precisato) ma di riconversione dell’Ilva di Taranto, con conseguente bonifica dell’area e successiva creazione di un parco.Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, intervistato questa ...

