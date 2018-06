Le lezioni di vita del maestro Di Battista

“In viaggio per guarire” - così i ragazzi malati di cancro danno lezioni di vita ai coetanei : «I giovani di oggi hanno tutto, ma non sono felici. Il nostro tour è servito anche a questo: fare in modo che i ragazzi guardino le loro vite da un punto di vista diverso». Annamaria Barenzi è la «migliore prof d’Italia». È questo dice già molto su di lei. Un riconoscimento che le è stato assegnato nel 2017 e soprattutto, un premio che le ha ...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Elezioni in Colombia : il ballottaggio è inevitabile : La Colombia che si appresta a scegliere il suo nuovo presidente, dopo gli otto anni di Juan Manuel Santos, è un Paese divenuto, negli ultimi venti anni, la quarta economia dell'America latina. Bogotà,...

Trombati alle elezioni - cosa fanno ora? Dalla Bindi a Razzi - la loro nuova vita : Restando agli ex berlusconiani, non ancora chiaro è invece l'impegno attuale di Roberto Formigoni , mentre Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, è tornato a lavorare nel suo studio da ...

‘Gol Reporter’ - diventa giornalista sportivo : lezioni anche via Skype - le ultime novità : diventa giornalista sportivo con Gol Reporter. Sta per prendere il via il nuovo corso pratico ed efficace per imparare le basi e i segreti del giornalismo sportivo moderno, inizio previsto sabato 19 maggio fino a sabato 23 giugno a Meda, provincia di Monza e della Brianza. lezioni da tre ore, tra teoria, pratica e prove scritte, simulazioni e divertimento più una sesta lezione di prova finale, in cui verranno selezionati due ragazzi. Il tema ...

Elezioni in Libano - un voto per evitare la deriva siriana : Domenica in Libano si torna a votare per le legislative dopo nove anni di pausa: per due volte il Parlamento si era prolungato il mandato. Il ritardo ha due cause: la necessità di riformare il sistema elettorale ma sopratutto la guerra in Siria, ossia il timore di venire risucchiati dal caos oltre la frontiera...

Governo di tregua - balneare o di minoranza : cosa può fare Mattarella per evitare le elezioni : Se lo stallo per la formazione del nuovo Governo dovesse proseguire e non si dovesse trovare l'accordo per un esecutivo politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe valutare alcune ipotesi per rinviare il ritorno alle urne senza, nel frattempo, conseguenze per il Paese. Ecco tutte le possibilità che ha il capo dello Stato, dal Governo di tregua a quello balneare.Continua a leggere

Non soltanto voti ma nuove materie : i prof ci regalino vere lezioni di vita : ... tra teatro, musica, videocomunicazione, fotografia, sport etc.? - La scuola vi deve insegnare a essere consapevoli e a cercare il bello - La Finlandia ha diminuito le ore scolastiche , non dando ...

Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni : mentre Google Traduttore impara nuove lingue indiane e app Google prepara le collezioni, Google Chrome per Android cambia le politiche per la riproduzione automatica dei contenuti e introduce altre novità. L'articolo Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni proviene da TuttoAndroid.

Catalogna : Puigdemont - evitare nuove elezioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

SONDAGGI POLITICI/ Governo Lega-M5s per evitare Elezioni : salgono quote alleanza Pd-Di Maio : SONDAGGI Elettorali POLITICI: nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:20:00 GMT)

Nuovo Governo - ecco i quattro scenari che possono evitare le elezioni anticipate Video : Dopo il primo giro di Consultazioni al Quirinale per la nascita del Nuovo Governo, avvenute negli scorsi giorni, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica non è ancora emersa una maggioranza per far nascere e sostenere il Nuovo Esecutivo. Per questo Mattarella ha annunciato nuove Consultazioni che si svolgeranno dopo qualche giorno di riflessione: numeri alla mano gli scenari in campo in questo momento sono quattro, e l'alternativa ...

Scandalo Facebook : le novità di Zuckerberg in vista delle elezioni : Con una sperimentazione in Canada , e in estate nel resto del Mondo, , arriva anche un nuovo strumento che consente agli utenti di vedere tutti gli annunci di una pagina e verrà creato anche un ...

Ecco le novità di Facebook per la trasparenza nelle elezioni : Il sistema di verifica lo 'espanderemo al resto del mondo nei prossimi mesi'. 'Per maggiore trasparenza -prosegue- abbiamo costruito un tool che consente a chiunque di vedere tutte le inserzioni ...